Guerra Russia-Ucraina, Varsavia limita il traffico aereo. Nuovi morti nel Donetsk

Cresce la preoccupazione per l'invasione dei cieli polacchi da parte di droni russi. Intanto, i morti nel conflitto ucraino sarebbero almeno due nelle ultime 24 ore

La Polonia ha deciso di limitare il traffico aereo lungo il confine orientale dopo l’incursione di circa venti droni russi nella notte scorsa, tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre. La misura resterà in vigore fino ai primi di dicembre. Secondo l’Agenzia polacca per la navigazione aerea, è stata adottata «per garantire la sicurezza nazionale». La violazione, definita da Varsavia «una provocazione deliberata», ha spinto la Nato ad attivare l’articolo 4 del Trattato, che prevede consultazioni immediate tra gli alleati in caso di minaccia. A sorvegliare i cieli si sono alzati aerei di ricognizione dell’Alleanza, incluso un velivolo italiano decollato dall’Estonia.

Attacchi nella notte a Sumy

Intanto, sul fronte ucraino, non si fermano i bombardamenti. A Sumy, un drone ha colpito una scuola causando un vasto incendio. Nel Donetsk si registra il bilancio più grave delle ultime 24 ore: due civili uccisi e dieci feriti. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, le truppe russe avrebbero conquistato il villaggio di Sosnivka, nella regione di Dnipropetrovsk. Una rivendicazione rilanciata dall’agenzia Tass e non confermata da fonti ucraine. A Kiev, il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto una risposta più ferma: «La Russia agisce con sfrontatezza, serve un’azione adeguata». Oggi, giovedì 11 settembre, il presidente ucraino ha ribadito che l’adesione del Paese all’Unione Europea sarebbe «parte delle garanzie di sicurezza» richieste da Kiev. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Alexander Stubb, in visita a Kiev.

La condanna dell’Europa

L’episodio ha sollevato l’indignazione di molti leader europei. L’Alta rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, ha parlato a nome dei Ventisette definendo l’attacco «un atto aggressivo e sconsiderato, parte di una grave escalation russa che minaccia la sicurezza dei cittadini europei, la stabilità regionale e la pace internazionale». Secondo Kallas, ci saranno in Ucraina «almeno altri due anni di conflitto» Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato i fantasmi della storia: «Il rischio è quello di scivolare in un baratro di violenza incontrollata».

Le parole di Antonio Tajani

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha ribadito l’impegno di Roma per la sicurezza di Kiev, illustrando in Senato un meccanismo di mutuo soccorso ispirato all’articolo 5 del Trattato Nato. Tajani ha sottolineato che l’obiettivo è garantire all’Ucraina il sostegno dei partner internazionali, Stati Uniti inclusi, in caso di nuovi attacchi, senza tuttavia prevedere l’invio di militari italiani sul campo. Ha aggiunto che l’Italia sostiene anche l’adesione di Kiev all’Unione europea e sta lavorando a nuovi strumenti di pressione su Mosca, incluse eventuali sanzioni aggiuntive che possano colpire i flussi finanziari della Russia, rafforzando al contempo il sostegno alla difesa ucraina. «La nostra priorità – ha dichiarato – è mantenere l’unità europea e transatlantica, condizione essenziale per costruire un sistema di garanzie di sicurezza e permettere all’Ucraina di negoziare una pace giusta e duratura».

Mosca si deresponsabilizza

Mosca, dal canto suo, ha negato ogni responsabilità per i fatti accaduti nei cieli polacchi. Ma sul territorio di Varsavia le forze di sicurezza hanno rinvenuto droni-esca, strumenti utilizzati dall’esercito russo per confondere le difese aeree durante operazioni su larga scala contro l’Ucraina. Il Cremlino ha dichiarato che non rilascerà nuovi commenti sulle accuse della Polonia. «No, non ci saranno nuovi commenti. La cosa principale è che» la questione «è stata commentata dal nostro ministero della Difesa, che ha pure offerto consultazioni, se necessario. Avete sentito la dichiarazione del ministero della Difesa, non c’è nulla da aggiungere», ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ripreso dalla Tass.