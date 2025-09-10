Caso droni russi sulla Polonia, l’allarme di Mattarella, che cita il 1914: «Siamo su un crinale che porta al baratro»

Le parole del Capo dello Stato da Lubiana: «Dichiarazioni minacciose del Cremlino ai paesi europei che sono un elemento che induce all'allarme. Il rischio estremamente alto che si scivoli in un conflitto di dimensioni inimmaginabili e incontrollabile»

«Dall’Ucraina giungono segnali allarmanti», di fronte a tentativi di pace «si vedono bombardamenti quotidiani diurni e notturni sulla popolazione civile». Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Lubiana nella prima tappa della sua visita in Slovenia. Il presidente evoca l’estate dell’irresponsabilità, quel luglio del 1914 in cui nessuno voleva forse la guerra ma alla guerra mondiale si arrivò. Citando lo sconfinamento dei droni russi in Polonia, il Capo dello Stato dichiara: «Quello che allarma è che ci muoviamo su un crinale», per cui «anche senza volerlo si può scivolare in un baratro di violenza incontrollabile». Quanto avviene in Ucraina viene accentuato anche dalle «dichiarazioni minacciose del Cremlino ai paesi europei che sono un elemento che induce all’allarme. Il rischio estremamente alto che si scivoli in un conflitto di dimensioni inimmaginabili e incontrollabile».

«Quello che succede a Gaza non è accettabile»

«In Medio Oriente la condizione rimane drammatica. Dopo la pagina oscura del 7 ottobre, con ostaggi ancora detenuti da Hamas in maniera inammissibile, quello che avviene a Gaza non è accettabile. Una popolazione intera ridotta alla fame è una situazione che la comunità internazionale non può accettare. Il ruolo delle Nazioni Unite è fondamentale per riaffermare nella vita internazionale una propensione al dialogo», ha inoltre dichiarato Mattarella parlando della guerra in corso su Gaza.