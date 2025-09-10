Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Cos’è, cosa prevede e perché l’Articolo 4 della Nato è stato invocato dalla Polonia

10 Settembre 2025 - 15:14 Marianna Satta
Bandiera Nato e soldati
Bandiera Nato e soldati
Si tratta dello strumento di garanzia tra Alleati invocato dal premier polacco Tusk dopo la violazione dello spazio aereo di droni russi: ecco come funziona

Lo spazio aereo polacco è stato violato nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre 2025 da 19 droni russi, molti dei quali sono stati abbattuti da aerei polacchi e dalle forze Nato. I vari resti, ritrovati stamattina, si sono abbattuti sul territorio polacco provocando diversi danni. Di fronte a questa provocazione senza precedenti, il primo ministro polacco Donald Tusk ha chiesto l’attivazione dell’Articolo 4 della Nato. Ma che cos’è e come funziona questo strumento di garanzia tra Alleati?

Cos’è, cosa prevede e quando viene richiesto

L’Articolo 4 della Nato recita che «le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata». Questo articolo consente a qualsiasi stato membro dell’Alleanza, formata da 32 membri, di sottoporre formalmente una richiesta all’attenzione del Consiglio Nord Atlantico (Nac), l’organo decisionale della Nato, per avviare le consultazioni necessarie. Il Nac ha autorità politica effettiva e potere decisionale e le sue decisioni vengono adottate per consenso. L’Articolo 4 non si invoca in caso di un attacco armato diretto, ma viene usato come campanello d’allarme quando una nazione parte dell’Alleanza ritiene che la propria integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza siano minacciate. In questo caso le parti si consultano per decidere le azioni da intraprendere. Ad occuparsi di un attacco armato è invece l’Articolo 5, il quale considera un’offensiva contro uno degli stati Nato, un affronto militare a tutta l’Alleanza.

I precedenti

Dalla sua creazione nel 1949, l’Articolo 4 è stato invocato solo sette volte. La Turchia l’ha invocato ben cinque volte tra il 2003 e il 2020, la Polonia invece l’aveva già utilizzato a marzo 2014, a causa delle tensioni in Ucraina. L’ultima volta è stato usato il 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa in Ucraina, quando lo invocarono Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

