L’ammazzadroni e la nave anti-sommergibile: cosa fanno le fregate «Fasan» e «Alpino» schierate dal governo Meloni per seguire la Flotilla

Le due navi della Marina sono state inviate per proteggere i cittadini italiani coinvolti nella missione umanitaria. Intanto, la delegazione italiana rifiuta la proposta di mediazione su Cipro e del cardinale Pizzaballa per la consegna degli aiuti a Gaza: «Vogliamo rompere il blocco navale»

Un’«ammazzadroni» e una fregata anti-sommergibile dal motto «Qui non si passa» a protezione dei cittadini italiani presenti sulla Global Sumud Flotilla. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha autorizzato ieri l’intervento della nave «Fasan» che era in navigazione a nord di Creta e che ha già raggiunto l’area in cui navigava la flotta umanitaria diretta a Gaza, e ha dichiarato che invierà in supporto anche un’altra nave, la «Alpino». La decisione è stata presa dal governo Meloni dopo l’attacco con 15 droni, sferrato con l’obiettivo di dissuadere gli attivisti, politici e giornalisti diretti sulla Striscia con cibo e medicine. Nel frattempo, la Flotilla ha avvisato la comunità internazionale di possedere «informazioni di intelligence credibili» secondo cui Israele potrebbe intensificare gli attacchi contro la missione nelle prossime 48 ore, «con il possibile impiego di armi in grado di affondare le imbarcazioni, causare feriti e/o provocare vittime tra i partecipanti». Cosa potranno fare le navi da guerra e di che tipologia sono?

La nave Fasan: «l’ammazzadroni»

La nave italiana Virginio Fasan della Marina militare, soprannominata «ammazzadroni», «non è una nave di scorta» della Flotilla, ha precisato stamattina il ministro della Difesa nella sua informativa al Senato. «Non è un atto di guerra», ha proseguito Crosetto, né tantomeno «una provocazione» nei confronti di Israele. A bordo dispone di missili, siluri contro sommergibili, cannoni, mitraglieri, lanciarazzi e generatori di onde elettromagnetiche che possono depistare i droni. Dedicata a un eroe trevigiano della Prima guerra mondiale, la fregata ha preso parte a diverse operazioni in mare. È stata, infatti, operativa in Somalia, nel Mar Rosso, e nello Yemen per contrastare l’attività terroristica degli Houthi. Il 29 aprile dello scorso anno ha abbattuto con il suo cannone un drone nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, il passaggio che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e quindi all’Oceano Indiano. Niente a che vedere, per ora, con i droni utilizzati per attaccare la Flotilla. In quell’occasione, il ministero della Difesa aveva riferito che il velivolo senza pilota – simile per caratteristiche a quelli già impiegati in precedenti attacchi dagli Huthi – si trovava a circa cinque chilometri dall’unità militare italiana, in rotta verso il mercantile sotto scorta.

La fregata Alpino: «Di qui non si passa»

La fregata «Alpino», intitolata al Corpo degli Alpini, è un anti-sommergibile. Il suo simbolo rappresenta un’ancora sormontata da un’Aquila, mentre il moto è lo stesso delle Penne nere: «Di qui non si passa», coniato dal generale Luigi Pelloux – primo ispettore generale del Corpo degli Alpini – durante una parata militare a Roma, il 18 ottobre 1888. La nave, varata nel 2014, è stata impiegata in numerose missioni di sicurezza marittima, tra cui l’operazione «Mare Sicuro» al largo della Libia, dove ha fornito protezione ai pescherecci, alle piattaforme petrolifere dell’Eni e supporto logistico alle operazioni di recupero migranti. Ha un equipaggio normalmente ridotto (170 marinai), ed è progettata per ospitare elicotteri e forze speciali ed è pensata sia per il combattimento, infatti è dotata di missili, sia per fornire aiuto umanitario e soccorso in caso di calamità naturale

Cosa potranno fare le fregate?

Non è chiaro se sarà autorizzato l’uso della forza per evitare eventuali incidenti; d’altra parte, per ovvie ragioni di sicurezza, le regole d’ingaggio di una nave militare non sono rese pubbliche nei dettagli. Il ministro ha inoltre precisato che «in acque israeliane, non garantiremo la sicurezza delle navi». Ciò significa che, una volta entrati nei territori marittimi palestinesi sotto il controllo israeliano, le unità navali italiane non potranno intervenire. Per l’ammiraglio Giampaolo Di Paola, già capo di Stato maggiore intervistato dal Messaggero, servono soprattutto in un’ottica di «deterrenza» per dissuadere da altre aggressioni, ovvero «dire agli israeliani di non superare il limite». I sistemi di contromisure elettroniche della fregata Fasan riescono a disturbare le frequenze usate per guidare i droni e localizzare chi pilota i robot volanti rilevando la «traccia elettromagnetica». Alla domanda se la nave italiana possa intervenire in acque internazionali in caso di attacco a un’imbarcazione connazionale, Di Paola precisa: «Dipende, innanzitutto, da chi effettua l’attacco. Alcuni droni, ad esempio, si presume siano di provenienza israeliana. Se uno di questi velivoli rappresentasse una minaccia reale – tale da poter danneggiare o addirittura affondare una nave della Flotilla – allora sì, l’unità italiana potrebbe intervenire. Ma si tratterebbe di una situazione molto specifica. Se invece si tratta di droni impiegati per sorvegliare o creare disturbo, non credo che ci sarà alcuna reazione».

L’ipotesi di dissuadere la Flotilla all’avvicinarsi a Gaza

Resta particolarmente controversa l’ipotesi, emersa nelle ultime ore, di affidare alle fregate italiane il compito di dissuadere la Flotilla dall’avvicinarsi a Gaza, evitando così un potenziale scontro diretto con le motovedette israeliane. Come riportato da la Repubblica, si tratta di uno scenario trapelato ieri sera da fonti governative. Impiegare una nave lunga 144 metri e con un dislocamento di quasi settemila tonnellate per ostacolare imbarcazioni a vela è un’operazione ad alto rischio, in cui anche un piccolo errore può causare gravi conseguenze. Un precedente drammatico risale al marzo 1997, quando la corvetta Sibilla, su ordine del governo Prodi, bloccò la rotta nel canale di Otranto a un barcone proveniente dall’Albania: durante le manovre l’imbarcazione affondò, causando la morte di 108 persone.

La delegazione italiana della Flotilla rifiuta la proposta di consegnare gli aiuti a Cipro

Per prevenire potenziali rischi legati all’intervento di Israele, il governo Meloni ha chiesto alla Flotilla di fare scalo in un porto cipriota, dove gli aiuti umanitari sarebbero stati presi in carico dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, guidato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, e successivamente distribuiti a Gaza. Un ruolo di rilievo in questa proposta sarebbe stato ricoperto dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei), con l’intervento diretto del cardinale Zuppi, che – come riferito da Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali – avrebbe lavorato personalmente per facilitare l’arrivo e la consegna degli aiuti nella Striscia. Tuttavia, la delegazione italiana della Flotilla ha respinto questa mediazione. «La nostra missione – sottolineano – rimane fedele al suo obiettivo originario di rompere l’assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica. Qualsiasi attacco od ostruzione alla missione costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale».

