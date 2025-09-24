Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
L’Italia invia una fregata in supporto della Global Sumud Flotilla. Crosetto: «Garantiamo assistenza ai nostri concittadini»

24 Settembre 2025 - 13:19 Alba Romano
global sumud flotilla crosetto
La decisione sarebbe stata presa in piena notte, poco dopo gli attacchi con droni e bombe sonore. Il ministro ha condannato duramente l'accaduto

La fregata italiana multiruolo Fasan, in navigazione a nord di Creta, si sta dirigendo verso la Global Sumud Flotilla. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, anticipando le richieste di assistenza da parte dei membri degli equipaggi umanitari dopo l’ennesimo attacco. Si tratta di un intervento «immediato» con la finalità di «garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla».

La decisione «presa alle 4 di notte»

La decisione di dirottare la Fasan per dare manforte alla spedizione sarebbe stata presa «questa notte alle 03.50, pur essendo in Estonia, dopo un confronto con il capo di Stato maggiore della difesa». Prima di dare il via libera allo spostamento, Guido Crosetto avrebbe «condotto una valutazione (veloce e sommaria) dell’accaduto» e si sarebbe sentito con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

La condanna di Crosetto: «Tutelare le forme di protesta»

«In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna», si legge in una nota del ministro Crosetto. «In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza».

