Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
SCUOLA E UNIVERSITÀAnna Maria BerniniGazaGenovaGiovaniGlobal Sumud FlotillaLiguriaMedio OrientePalestinaUniversità

Genova, sui muri dell’università spuntano i volti della ministra Bernini e del rettore come fossero bersagli: «L’ateneo non supporta la Flotilla»

24 Settembre 2025 - 18:00 Alba Romano
embed
occupazione università genova
occupazione università genova
Un gruppo di studenti del collettivo "Cambiare Rotta" ha occupato il rettorato di via Balbi 5, impedendo l’accesso alle aule e agli uffici

All’Università di Genova, oggi, mercoledì 24 settembre, un gruppo di studenti del collettivo “Cambiare Rotta” ha occupato il rettorato di via Balbi 5, impedendo l’accesso alle aule e agli uffici. Secondo il collettivo, infatti, l’ateneo non si starebbe schierando dalla parte della Global Sumud Flotilla. In risposta all’azione, il rettore Federico Delfino ha presentato una denuncia per interruzione di pubblico servizio e vilipendio delle istituzioni, citando anche il carattere violento di alcune immagini affisse all’interno dell’ateneo. Ad esempio, quelle che ritraggono il volto del rettore e della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini con sopra un puntatore, come fossero dei bersagli. La vicenda ha attirato l’attenzione della ministra Bernini, che ha contattato telefonicamente Delfino esprimendo solidarietà e sostegno alla decisione di denunciare gli occupanti.

La condanna della ministra Bernini

«Il diritto allo studio è un percorso che a volte viene impedito da chi, nell’esercizio del diritto di manifestazione, oltrepassa i limiti consentiti. Non è impedendo l’accesso agli studenti che si difende una causa», ha dichiarato Bernini. Gli studenti, da parte loro, hanno motivato l’occupazione con posizioni critiche verso l’ateneo e la sua presunta posizione sul conflitto in Medio Oriente. «L’Università di Genova non supporta la Global Sumud Flotilla – affermano gli occupanti – È uno scandalo e non faremo passi indietro. Parole di pace tra i popoli non bastano: l’ateneo dimostra di supportare un genocidio e migliaia di morti».

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Diplomi facili nel napoletano: studenti presenti sul registro ma fisicamente a Milano. Indagati dirigenti e docenti

2.

Dress code a scuola: solo 1 studente su 5 può vestirsi come vuole. A Taormina un istituto stampa un volantino con i divieti: «Semplice decoro»

3.

Bolzano, la protesta dei docenti che vogliono bloccare le gite scolastiche: «Basta, siamo sommersi dalla burocrazia»

4.

Scuola, il Consiglio di Stato bacchetta Valditara sui nuovi programmi: gli strafalcioni nel testo e le parti «inadeguate». La decisione dei giudici

5.

Istruzione sempre più cara e famiglie indebitate: il boom dei prestiti scolastici

leggi anche
meloni tajani onu
POLITICA

Tajani sente i suoi omologhi di Israele e Cipro per permettere l’ingresso degli aiuti della Flotilla a Gaza: «Si evitino altre azioni offensive»

Di Ugo Milano
usb flotilla
POLITICA

L’Usb annuncia un nuovo sciopero generale per Gaza senza preavviso: «Bloccheremo tutto». Salvini replica: «Da irresponsabili»

Di Ugo Milano
global sumud flotilla attacco droni 24 settembre
ESTERI

L’Onu chiede un’indagine indipendente sugli attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Gli attivisti: «Ci serve una scorta marittima»

Di Alessandro D’Amato
ESTERI

Flotilla, sul canale radio d’emergenza partono le canzoni degli Abba: «Un modo per bloccare le nostre comunicazioni prima dell’attacco» – Il video

Di Filippo di Biasi
global sumud flotilla crosetto
ESTERI

L’Italia invia una fregata in supporto della Global Sumud Flotilla. Crosetto: «Garantiamo assistenza ai nostri concittadini»

Di Alba Romano
flotilla protesta camera occupazione banchi crosetto
POLITICA

Flotilla, le opposizioni occupano i banchi del governo: «Non possiamo lavorare così» – Il video

Di Ugo Milano
rossellini occupato roma gaza global sumud flotilla
ATTUALITÀ

Roma, gli studenti occupano l’istituto Rossellini in solidarietà con la Flotilla: «Israele un pericolo per l’umanità, governo italiano complice»

Di Ugo Milano