L’Usb annuncia un nuovo sciopero generale per Gaza senza preavviso: «Bloccheremo tutto». Salvini replica: «Da irresponsabili»

24 Settembre 2025 - 16:36 Ugo Milano
embed
usb flotilla
usb flotilla
Il sindacato di base proclama agitazione permanente in solidarietà con la Flotilla. Anche la Cgil condanna gli attacchi e minaccia a sua volta lo sciopero

Un nuovo sciopero generale, senza preavviso e con l’obiettivo dichiarato di «bloccare tutto». È quanto ha annunciato oggi a Roma l’Usb, durante una conferenza stampa convocata dal Global Movement to Gaza Italia davanti a Montecitorio. «Piazza dei Cinquecento diventerà presidio permanente per Gaza, e lo stesso accadrà in altre città italiane: organizzeremo 100 piazze», ha spiegato – ripreso dall’ANSA – un rappresentante del sindacato di base, rilanciando la mobilitazione in risposta agli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla. Anche la Cgil si è unita alla protesta, chiedendo l’intervento del governo a tutela della Global Sumud Flotilla.

Cgil: «Ennesimo e gravissimo attacco contro le imbarcazioni»

Alla protesta si unisce anche la Cgil, che parla di «ennesimo e gravissimo attacco» contro le imbarcazioni dirette a Gaza e chiede al governo di intervenire «per garantire l’incolumità delle persone a bordo e consentire il completamento della missione umanitaria». La confederazione guidata da Maurizio Landini non esclude la proclamazione di uno sciopero generale «con la necessaria tempestività» qualora si ripetano blocchi, sequestri o nuove aggressioni. In una nota, la Cgil ribadisce inoltre la richiesta di cessate il fuoco immediato, corridoi umanitari e il riconoscimento dello Stato di Palestina.

La risposta di Matteo Salvini: «Irresponsabili»

Le dichiarazioni dei sindacati hanno subito suscitato la replica del governo. «Da irresponsabili», ha commentato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, riferendosi in particolare all’annuncio di Usb di voler proclamare sciopero senza preavviso e dar vita a un’agitazione permanente. «Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino nel caos», ha aggiunto, tracciando una linea di netta opposizione alle iniziative annunciate per le prossime settimane.

