Global Sumud Flotilla, Fratoianni (Avs): "Il Governo difenda le navi dalla pirateria di Israele" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 "Siamo di fronte a un attacco all'Italia, l'ennesimo atto di pirateria e di terrorismo internazionale da parte di Israele. Ogni anno noi schieriamo assetti da guerra contro la pirateria. Chiediamo che il Governa protegga le imbarcazioni italiane dalla pirateria di Israele" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev