Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ESTERICinaComplottiDonald TrumpNATORussiaUSA

«Il 3 novembre inizierà la Terza Guerra Mondiale». La profezia dell’ex generale Nato che scatena i complottisti sui social

27 Settembre 2025 - 17:19 Ugo Milano
embed
nato terza guerra mondiale nato generale complottisti
nato terza guerra mondiale nato generale complottisti
Richard Shirreff, vice-comandante Saceur fino al 2014, ha scritto in un «esercizio mentale» come potrebbe nascere un nuovo conflitto mondiale

La Terza Guerra Mondiale è dietro l’angolo, anzi ha già una data di inizio: il 3 novembre. È la previsione, dettagliata minuto per minuto, che l’ex generale americano Richard Shirreff ha rivelato al tabloid inglese Daily Mail. I sorvoli ripetuti di droni così come – secondo alcuni – il consiglio della Bce di «tenere contanti in caso di crisi», aggiunto a una tempistica così repentina di un ex ufficiale di alto rango, hanno mandato in tilt i social media. Diventando pane per i denti dei complottisti.

Come inizierà la Terza guerra mondiale secondo Shirreff

Manco avesse di fronte a sé la sfera di cristallo, l’ex generale del Comando supremo Nato in Europa (il Saceur) ha messo in fila, uno dopo l’altro, tutti i passi che porteranno al collasso dell’Alleanza atlantica e dell’Europa nei prossimi mesi. Inizierà tutto il prossimo 3 novembre, con un cyberattacco contro Vilnius, capitale della Lituania, che rimarrà completamente senza elettricità a partire dalle 2 di pomeriggio. Un simile attacco sarebbe poi esteso agli altri Paesi baltici, facendo sprofondare la popolazione nel caos e costringendo il governo lituano a imporre la legge marziale. Il secondo passo, il 4 novembre, sarà lo schieramento delle truppe e dei corazzati russi e bielorussi sul confine dell’enclave di Kaliningrad, adiacente alla Polonia e proprio alla Lituania. 

Lo scherno degli Usa e la conquista cinese

A questo punto inizierebbero i primi scontri militari, provocando la reazione immediata della Nato: il segretario generale dovrebbe invocare l’articolo 5 dell’Alleanza, quello relativo al mutuo soccorso degli Stati membri, in una chiamata alle armi generale. Washington però si farebbe beffe di questa richiesta, così come il Regno Unito che arriverebbe a ritirare le sue truppe in un primo momento dispiegate. Sfruttando la confusione generale, la Cina invaderebbe Taiwan conquistando l’isola. 

Lo “studio” del generale e i complottisti

Nell’articolo del Daily Mail, l’ex generale Shirreff ha detto di aver basato le sue previsioni sulla conoscenza di «decenni durante i quali l’Occidente ha trascurato la propria sicurezza fondamentale». E la colpa sarebbe degli investimenti «in uno Stato sociale sempre più gonfiato» che avrebbe «indebolito le nostre forze armate al punto che le nostre difese sono ormai del tutto inadeguate». Ovviamente, è facile capire come mai questa teoria – frutto di un «esercizio mentale» e di fantasia – sia stata immediatamente cannibalizzata dai complottisti dei social, che hanno iniziato a spenderla e spanderla ovunque. 

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Giustizia in America!»: cosa c’è dietro l’incriminazione di Comey e perché per Trump è solo l’inizio

2.

Chi ha attaccato la Global Sumud Flotilla: il motoscafo, i “piccoli droni” e le granate stordenti

3.

Flotilla, il no dagli italiani a bordo al governo Meloni (e al Vaticano): «Nessuna deviazione agli aiuti: andremo a Gaza»

4.

Il Pentagono convoca una «riunione urgente». Centinaia di alti ufficiali americani arrivano a Quantico da tutto il mondo: «I motivi? Top secret»

5.

Quiz, QR code e altoparlanti, lo show di Netanyahu all’Onu: «Genocidio? È Hamas che affama i palestinesi e vuole cancellare Israele» – I video

leggi anche
Droni Svezia
ESTERI

Droni sospetti sui cieli Nato, nel mirino basi e aeroporti in Svezia e Danimarca: oggi vertice d’emergenza dei Paesi Ue

Di Simone Disegni
donald trump russia putin ucraina
ESTERI

Trump pizzica ancora Putin: «È vergognoso, mi ha deluso. Deve fermarsi». E rinnova l’appello ai Paesi Nato: «Basta comprare il petrolio russo»

Di Alba Romano
lettonia jet russia nato
ESTERI

Intercettati 5 jet russi vicino alla Lettonia, in volo i caccia della Nato: l’ultima invasione russa dei cieli europei dopo gli allarmi sui droni

Di Ugo Milano
von der leyen
ESTERI

von der Leyen: «L’abbattimento dei caccia russi se sconfinano è un’opzione sul tavolo». Droni sull’aeroporto danese di Aalborg: stop ai voli

Di Stefania Carboni