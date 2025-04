«Togliere all’Ucraina il diritto di difendersi è disumano»

Il cardinale Parolin, segretario di stato vaticano: sosteniamo la sovranità e l'integrità territoriale di Kiev

«Siamo molto preoccupati per il rischio di un’escalation del conflitto: l’allargamento della guerra significherebbe ulteriori sofferenze e nuove vittime, in particolare tra i civili, i bambini, le donne e gli anziani. Nel medesimo tempo, tuttavia, sarebbe disumano togliere agli ucraini il diritto di difendersi». A dirlo è il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, in un’intervista a La Repubblica. «La Santa Sede sostiene con chiarezza la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Questo è il nostro punto di partenza. Tuttavia, spetta agli stessi ucraini decidere che cosa vorranno negoziare o eventualmente concedere da questo punto di vista», sottolinea Parolin.

Gli Usa

Sulla politica estera americana, con i tagli a Usaid, il cardinale afferma: «È chiaro che l’approccio dell’attuale amministrazione Usa è molto diverso da quello a cui siamo abituati e, soprattutto in Occidente, da quello su cui abbiamo fatto affidamento per molti anni. La Santa Sede si sforza sempre di mettere la persona umana al centro e sono tante le persone vulnerabili che soffrono enormemente, ad esempio, a causa dei tagli agli aiuti umanitari». Poi c’è la guerra a Gaza: «Le testimonianze, le immagini e i dati che provengono dalla Striscia sono umanamente orribili e moralmente inaccettabili». Sulla possibilità che quanto sta accadendo sia qualificabile come genocidio, il segretario di Stato Vaticano sottolinea come sia «un termine giuridico del diritto internazionale. Come affermato dal Santo Padre, per valutare le operazioni militari israeliane non rileva l’opinione personale, ma lo studio dei fatti e delle norme da parte delle istituzioni preposte».