Papa Francesco incontra i detenuti del carcere di Regina Coeli: «Pasqua? La vivrò come posso»

Il Pontefice ha tenuto a svolgere la tradizionale visita del Giovedì santo nonostante le recenti dimissioni dopo il lungo ricovero

Papa Francesco ha fatto visita al carcere romano di Regina Coeli per visitare i detenuti. La visita era stata annunciata ieri, ma fonti vaticane avevano precisato: «Solo se le sue condizioni di salute lo permetteranno». Così è stato, rispettando la tradizione cui Bergoglio tiene molto per il Giovedì santo. Ai giornalisti che gli hanno chiesto come vivrà questa Pasqua, il Santo Padre ha risposto: «Come posso».

Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli

Dopo il lungo ricovero, il Papa è stato dimesso dal policlinico Gemelli lo scorso 23 marzo, e ha ripreso gradualmente le sue attività. Ieri mattina Papa Francesco ha incontrato e rivolto un sentito ringraziamento al personale e ai vertici del Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato di recente. «Prego per voi, e per favore fatelo per me». Rivolgendosi alla rettrice dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, ha sottolineato l’importanza della leadership femminile, affermando: «Quando comandano le donne, le cose vanno». Il presidente del Cda della Fondazione Gemelli, Daniele Franco, ha lodato i progressi del Papa e lo ha invitato a tornare, ma stavolta non da paziente, bensì per portare conforto agli altri malati. «Una sua parola di conforto credo sarebbe di grande aiuto a loro e alle famiglie», ha dichiarato. Nel frattempo, nei giorni scorsi, è arrivata notizia che l’Angelus di Pasqua «potrebbe svolgersi in modalità differente rispetto alle scorse domeniche».