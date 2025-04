Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro

Il pontefice ha voluto verificare di persona i risultati dei restauri che saranno presentati domani

Papa Francesco è andato a sorpresa nella basilica di San Pietro. Come riferiscono fonti vaticane, il pontefice alle 12.30 di oggi 10 aprile si è detto verso la Cattedra per verificare di persona l’esito dei restauri. Poi si è spostato alla tomba di San Pio X. Infine ha fatto ritorno a Casa Santa Marta.

La presentazione dei restauri

Proprio domani è in agenda una conferenza stampa per illustrare gli interventi di restauro conservativo, implementazione tecnologica e sicurezza eseguiti all’interno di San Pietro a cura della Fabbrica di San Pietro. Il Papa ha salutato le persone che erano presenti nella basilica di San Pietro e i restauratori che stanno svolgendo le ultime operazioni prima della conferenza stampa.

L’incontro con le restauratrici e la mani gelide

Il Papa è sceso in basilica, alla fine della messa che si tiene tutti i giorni alle 12, non solo per vedere l’esito dei restauri ma anche per salutare e ringraziare chi sta ancora lavorando, in queste ultime ore prima della presentazione di domani alla stampa, all’opera di completamento di restauro. C’erano due giovani restauratrici, che lavoravano dietro un separé, considerato che dalla mattina presto la basilica di San Pietro è aperta a fedeli e pellegrini. Una di loro ha visto il Papa e lo ha salutato da lontano, quindi lui le ha detto di avvicinarsi per ringraziarla e stringerle la mano. Lei ha replicato che le dispiaceva il fatto di avere «le mani fredde» ma il Papa ha voluto stringerle lo stesso. Le due restauratrici, si apprende da fonti presenti all’evento, erano emozionatissime. Francesco ha fatto molti complimenti e poi si informato della vita in basilica in questi giorni ancora più affollata per il Giubileo. Il Papa aveva fatto ingresso in basilica dalla Porta della Preghiera, la più vicina rispetto a Casa Santa Marta.