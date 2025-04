Carlo e Camilla, la visita a sorpresa da Papa Francesco: il pontefice sorride senza ossigeno – La foto

Un fuori programma di circa 20 minuti, incastrato tra gli impegni istituzionali della coppia reale britannica. Niente mascherine e naselli dell'ossigeno per papa Francesco

«Che occasione speciale», con tre parole – in italiano – i sovrani britannici hanno condiviso sui canali social uno scatto del loro fuori programma a Casa Santa Marta, dove hanno incontrato papa Francesco. Seduto senza naselli per l’ossigeno e sorridente, dopo l’intervento a sorpresa a piazza San Pietro il pontefice sembra proseguire positivamente il percorso di recupero. Nella foto diramata dagli uffici stampa di Buckingham Palace del Vaticano, Re Carlo III – in piedi con una scatolina rossa in mano – sorride a papa Francesco. La regina Camilla, leggermente piegata in avanti, stringe la mano a Jorge Bergoglio.

Il programma annullato e la sorpresa

Una visita prima prevista nel fitto programma del viaggio di Stato della Royal Family. Poi forzosamente annullata per il ricovero, durato 38 giorni, di papa Francesco al Policlinico Gemelli a causa di una polmonite bilaterale. Poi ieri la visita durata una ventina di minuti e l’incontro tra i capi della Chiesa Cattolica e della Chiesa d’Inghilterra. «Un momento speciale per le Loro Maestà che ieri hanno incontrato privatamente Sua Santità Papa Francesco in Vaticano», scrivono sui social. «Il Re e la Regina sono stati profondamente toccati dalle gentili osservazioni del Papa sul loro ventesimo anniversario di matrimonio e hanno avuto l’onore di potergli fare gli auguri di persona».