Giorgia Meloni accoglie re Carlo a Villa Pamphilj, l’Union Jack fuori da Montecitorio. Poi di nuovo da Mattarella: cosa farà oggi il sovrano in Italia – Il video

Giornata fitta di eventi per i sovrani britannici in visita in Italia. Camilla visita una scuola romana. Re Carlo ritroverà il presidente della Repubblica, per un incontro con Luca Zingaretti e giovani attori al Testaccio. E stasera cena di gala al Quirinale

La premier Giorgia Meloni, con un completo completamente bianco, ha accolto a Villa Doria Pamphilj re Carlo III. La cerimonia ufficiale, durata un’ora nella cornice dei prati e degli alberi verdissimi del parco romano, ha preso il via con il picchetto d’onore a cavallo dei Lancieri di Montebello. Al fianco della premier anche i ministri degli Esteri dei due Paesi, Antonio Tajani e David Lammy. Stretta di mano e qualche risata, prima che il sovrano inglese – con la giacca scura decorata della spilla di Cavaliere di Gran Croce – si dirigesse alla scoperta del Giardino Segreto di Villa Pamphilj, sul terrazzamento dietro al Casino del Bel Respiro.

L’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il sovrano inglese Carlo III

Che cosa farà re Carlo oggi in Italia

Dopo l’incontro con re Carlo III, la giornata istituzionale della premier Meloni avrà due altri appuntamenti. Intorno alle 12.15 il faccia a faccia con la Regina Rania di Giordania. Poi, in serata, il banchetto al Quirinale in occasione della visita di Stato dei reali inglesi. Intanto è da questa mattina che la bandiera del Regno Unito, nota come Union Jack, sventola dalla facciata Palazzo Montecitorio. Una scelta in vista della visita di re Carlo III al Parlamento, prevista per le 14.50 a Camere unite con gli onori di casa fatti dai presidenti della Camera, Lorenzo Fontana, e del Senato, Ignazio La Russa. rima dell’intervento, durante il quale forse il sovrano parlerà anche in italiano, la coppia reale deporrà una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della patria.