Re Carlo al Quirinale da Mattarella, gli onori militari e le Frecce Tricolori in volo su Roma – Foto e video

Entra nel vivo la visita in Italia del monarca britannico, accompagnato da Camilla. Ai colloqui partecipa anche il ministro degli Esteri Tajani

Re Carlo di Gran Bretagna è arrivato stamattina al Quirinale per l’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnarlo la moglie Camilla. 32 corazzieri con l’uniforme di gran gala lo hanno scortato fino al Quirinale, poi l’accoglienza nel cortile d’onore del palazzo con i picchetti delle diverse armi per gli onori militari. Mentre risuonavano gli inni nazionali la bandiera britannica è stata issata sul torrino del Quirinale ed ora sventola insieme a quella italiana ed europea. Re Carlo e Mattarella hanno poi passato in rassegna i reparti schierati. Una volta saliti nel terrazzo delle statue, hanno assistito allo spettacolare passaggio delle Frecce tricolori cui cieli di Roma. Dopo le foto di rito, il via ai colloqui nello studio alla Vetrata, cui prende parte per il governo anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Di Re Carlo è nota la sensibilità per le questioni ambientali, ma anche l’ottimo rapporto col presidente americano Donald Trump: di qui l’attesa per uno scambio di vedute tra i capi di Stato – forse qualcosa di più – anche sulla questione dei dazi Usa che sconvolge da giorni i mercati e i governi del mondo intero.