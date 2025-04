Re Carlo e Camilla in visita in Italia: l’arrivo a Ciampino, il discorso alle Camere e il banchetto al Quirinale – Le tappe del viaggio

In agenda 17 impegni ufficiali da Roma a Ravenna. La visita dei reali inglesi cade in occasione del 20esimo anniversario di matrimonio

Comincia oggi, lunedì 7 aprile, la visita di Stato in Italia dei reali inglesi, Carlo III e Camilla. L’arrivo è previsto per le 17 all’aeroporto di Ciampino (Roma). A riceverli saranno la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi con l’ambasciatore britannico in Italia Lord Edward Llewellyn e l’ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini. Il Re ha un’autentica passione per l’Italia e «non vede l’ora» di arrivare a Roma. La visita, la prima dall’incoronazione e a 10 giorni dal ricovero di poche ore a Londra del sovrano per il malore legato alle cure per il cancro, ha subito delle variazioni rispetto al programma iniziale. A causa, infatti, delle precarie condizioni di salute di Papa Francesco è stata rimandata la visita in Vaticano.

L’agenda dei reali

L’agenda dei reali è serrata: 17 gli impegni ufficiali, tra i quali il discorso del Re, mercoledì 9 aprile, a Montecitorio a Camere riunite e l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj. Secondo l’ambasciatore britannico, Carlo potrebbe persino parlare in italiano per l’occasione a Montecitorio. Prima dell’intervento, la coppia reale deporrà una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della patria. Confermato, inoltre, nello stesso giorno il banchetto di Stato al Quirinale dal presidente Mattarella. Ricevimento che cade la sera del 9, giorno dell’anniversario di matrimonio con Camilla. Le nozze della coppia reale si celebrarono il 9 aprile 2005 con una cerimonia civile alla Guildhall di Windsor, seguita da una benedizione religiosa alla cappella di San Giorgio nel parco del castello di Windsor. Mentre nel primo pomeriggio di domani – martedì 8 aprile – è prevista la visita al Colosseo, tappa fortemente voluta dalla regina Camilla, dove a fare da Cicerone ci sarà il ministro della cultura Alessandro Giuli. Si tratta di una visita di Stato dall’alto valore simbolico: il sigillo di un’amicizia fra Italia e Regno Unito, già tradizionalmente solida ma che vive un momento di particolare sintonia.

La visita a Ravenna

Dopo la tappa romana, il 10 aprile i reali visiteranno Ravenna, una delle poche città italiane che Carlo non ha già visitato in passato, visto che di viaggi in Italia da erede al trono ne ha compiuti negli anni ben 17. «Ci prepariamo ad accogliere nella nostra città Re Carlo III e la Regina in una giornata che segnerà per sempre le cronache e i ricordi dei ravennati e le ravennati. Apprezziamo molto il fatto che il programma della visita del Re e della Regina tocchi e colga tre aspetti identitari del profilo culturale di Ravenna attraverso cui la nostra città parla e si confronta con il mondo: il mosaico, la presenza dantesca e il segno di Lord Byron», ha dichiarato il sindaco facente funzioni di Ravenna Sbaraglia in una nota.

Foto copertina: ANSA / EPA/ NEIL HALL | Re Carlo III e la regina Camilla salutano dal balcone di Buckingham Palace dopo l’incoronazione a Londra, Gran Bretagna, il 6 maggio 2023