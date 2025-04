Il grazie di Papa Francesco al Gemelli: «Quando comandano le donne tutto funziona». Domani (forse) la visita al carcere di Regina Coeli

Il Pontefice riprende gradualmente gli incontri e non vuole mancare il tradizionale appuntamento del Giovedì santo: «Ci andrà se le condizioni di salute lo permetteranno»

Papa Francesco migliora giorno dopo giorno, e sta riprendendo con tutta la prudenza del caso anche le sue attività, compresi alcuni incontri. Questa mattina, nelle sale dietro l’Aula Paolo VI, ha incontrato i vertici e il personale del Policlinico Gemelli, dell’Università Cattolica e della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano: in totale circa 70 persone, tra cui quelle che si sono prese cura di lui durante il lungo ricovero tra febbraio e marzo. Domani poi vorrebbe aggiungere un altro tassello cui tiene molto alla sua agenda: l’incontro con i detenuti del carcere di Regina Coeli dove è solito far visita nel giorno del Giovedì santo. Vorrebbe andarci anche quest’anno, nonostante le recenti dimissioni, e far dono ad alcuni detenuti di una copia del Vangelo. L’incontro avverrebbe in forma privata nel pomeriggio di domani, ma, precisano fonti vaticane, si terrà «solo se le sue condizioni di salute lo permetteranno», tenuto conto delle raccomandazioni dei medici all’atto delle dimissioni.

L’elogio alle donne nell’incontro col Gemelli

Proprio ai vertici e al personale del Policlinico Gemelli Francesco ha rivolto stamattina un saluto pieno di riconoscenza e affetto. «Grazie a tutti voi per quello che avete fatto, prego per voi, e per favore fatelo per me», ha detto il Pontefice, che rivolgendosi in particolare alla rettrice dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, ha tenuto anche a rimarcare la preziosità della leadership femminile: «Grazie a lei, che è così forte: quando comandano le donne, le cose vanno». Il presidente del Cda della Fondazione Gemelli Daniele Franco, dal canto suo, si è compiaciuto nel vedere i miglioramenti del Papa a meno di un mese dalle dimissioni, e lo ha invitato a tornare presto al Gemelli: questa volta «non come paziente, ma per visitare i nostri malati, soprattutto quelli che stanno meno bene. Una sua parola di conforto credo sarebbe di grande aiuto a loro e alle famiglie».

In copertina: Papa Francesco incontra i vertici e il personale della Fondazione Policlinico “A. Gemelli”, dell’Università Cattolica e della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano – 16 Aprile 2025 (ANSA/US VATICAN MEDIA)