Papa Francesco torna in piazza San Pietro, il saluto al microfono senza naselli per l’ossigeno

Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro, dove si sono radunati circa 20 mila fedeli per le celebrazioni della Domenica delle Palme. Bergoglio, sempre in sedia a rotelle, aveva il volto libero da mascherina e naselli per l’ossigeno. Dall’altare alla fine della messa, il pontefice ha voluto fare personalmente il suo saluto al microfono: «Buona domenica delle Palme. E buona Settimana Santa!». Bergoglio ha salutato diverse persone, che avevano partecipato alla messa di questa mattina. Si è anche fermato con alcuni bambini, a cui ha regalato delle caramelle.

La presenza del Papa in piazza San Pietro oggi 13 aprile era molto attesa, ma non era stata confermata fino all’ultimo. Il pontefice si è mostrato senza naselli per l’ossigeno e, per quanto mantenga un certo affanno nel parlare, è riuscito a scandire alcune parole al microfono a gran voce. Da alcuni giorni, spiegano fonti vaticane citate da Rainews, il Papa sta facendo sempre meno uso dell’ossigeno. Segnale che il recupero dopo il lungo ricovero per la polmonite all’ospedale Gemelli sta procedendo bene.