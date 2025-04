Don Ciro Panigara: la storia del prete accusato da sei ragazzini di violenza sessuale a Brescia

Decine di episodi al vaglio della procura. Il percorso psicologico fallito

Don Ciro Panigara, 48 anni, deve rispondere all’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di sei ragazzini maschi tra gli 11 e i 13 anni. I primi cinque tra il 2011 e il 2013 nel comune di Adro in Franciacorta dove era parroco. Uno a San Paolo, nella Bassa, nel suo ufficio in oratorio. L’inchiesta di Brescia è coordinata dalla pm Ines Bellesi. Il 5 gennaio scorso la curia l’aveva ufficialmente sollevato dall’incarico. A due mesi dall’arrivo. Proprio a causa delle confidenze di un minore. Che a un’educatrice ha riferito gli abusi della notte precedente.

Convivenza in oratorio

Panigara, racconta il Corriere della Sera, ha agito durante una tre giorni di «convivenza in oratorio». Il ragazzo aveva il sacco a pelo per dormire. Il prete l’ha invitato a dormire sul suo materassino. «Ma a un certo punto ha cercato di prendermi la mano. Non capivo, ho pensato che gli desse fastidio la mia e mi sono spostato, oppure che semplicemente si stesse muovendo nel sonno», ha raccontato il ragazzo. «Poi ho sentito la zip che si apriva. E la sua mano che ha afferrato la mia e l’ha appoggiata sulle sue parti intime. Mi sono girato di scatto e ho notato che il parroco era sveglio». Poi il racconto alla segretaria parrocchiale. «È stato un momento terribile, difficilissimo. Ho sempre saputo che i ragazzi di me si fidano e ho fatto il mio dovere, in tutta coscienza, intervenendo subito», dice lei. «Se fossimo stati a conoscenza dei precedenti, le cose sarebbero andate diversamente».

Cinque vittime e decine di episodi

La procura ha poi scavato, trovando cinque vittime e decine di episodi. Ad Adro Panigara avrebbe toccato minorenni con la scusa di «di mostrarci i primi computer, farci giocare e insegnarci come funzionavano: ci faceva sedere sulle sue ginocchia». Come a San Paolo, dove era tornato a interagire con gli adolescenti dopo oltre dieci anni e un percorso psicologico. Nel 2013 infatti era stato allontanato dal suo incarico ad Adro. Nessuno aveva denunciato, tutto si era risolto col trasferimento di Panigara all’ospedale Poliambulanza di Brescia come cappellano. Poi è stato vicario a Leno, Milzanello e Porzano, poi era stato amministratore a Visano.

Chi è Don Ciro Panigara

Don Ciro Panigara, originario di Ghedi, aveva studiato da elettricista all’istituto tecnico Bonsignori di Remedello prima di entrare in oratorio. Adorava le sneakers ed è capitato che le regalasse ai ragazzini. È stato ordinato nel giugno del 2004: «Ho preso la scossa da Dio e sono entrato in seminario. Ho vissuto anni bellissimi e sono diventato sacerdote. Felice di essere prete». Il percorso psicologico, effettuato senza che il professionista sapesse dell’accaduto, ha evidenziato un orientamento eterosessuale, nessuna tendenza di natura pedofila e una personalità a tratti immatura.