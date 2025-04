Vladimir Putin a sorpresa ordina la tregua per Pasqua: «Ci aspettiamo che gli ucraini seguano il nostro esempio»

Il cessate il fuoco da parte russa comincia alle 17 italiane di sabato 19 aprile. Da Kiev ancora nessuna reazione

Vladimir Putin ha annunciato il cessate il fuoco in Ucraina per due giorni in vista della Pasqua. Il presidente russo avrebbe intenzione di rispettare una tregua fino a domenica 20 aprile, giorno in cui i cristiani ortodossi celebrano la Pasqua. Il giorno quest’anno coincide con quello dei cattolici. «Ordino una cessazione di tutte le azioni militari per questo periodo», ha detto il leader del Cremlino durante un incontro in diretta tv con il capo di Stato maggiore dell’esercito, Valery Gerasimov. Una decisione che Putin ha giustificato citando «considerazioni umanitarie».

Quanto dura la tregua

Il capo del Cremlino ha imposto alle sue truppe di fermare gli attacchi dalle 17 (ora italiana, le 18 a Mosca) di oggi sabato 19 aprile fino alle 24 di domenica 20, giorno di Pasqua. «Ci aspettiamo che gli ucraini seguano il nostro esempio». Da Kiev al momento non è arrivata alcuna risposta.

In aggiornamento