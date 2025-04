Gad Lerner lascia Il Fatto: «Troppo indulgenti con fascisti, Trump e Putin»

L'annuncio del giornalista: ringrazio il direttore per la libertà di cui ho goduto

Il giornalista Gad Lerner collaborava con il Fatto da cinque anni, ovvero da quando aveva lasciato Repubblica in polemica con l’allora direttore Maurizio Molinari. Lerner ha scritto una lettera per spiegare i motivi dell’addio al giornale di Travaglio: «Voglio ringraziare i colleghi della redazione per questi cinque anni trascorsi insieme. Negli ultimi tempi ho sentito crescere la mia distanza dalla linea del giornale, soprattutto per l’indulgenza – a mio parere – mostrata di fronte all’ascesa delle destre nazionaliste e fascistoidi: da Trump a Putin fino a casa nostra. Ciò non diminuisce di una virgola il mio apprezzamento per l’indipendenza del giornale e per la sua capacità di dare notizie scomode. Ho ringraziato il direttore per la libertà di cui ho goduto e vi saluto tutti con affetto».