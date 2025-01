Trump sfodera la carta dell’immunità presidenziale e impugna la condanna di New York sul caso Stormy Daniels

«La Corte deve sospendere l'udienza di sentenza ed ogni altra scadenza», spiegano i legali del neo presidente eletto

Donald Trump ricorre nuovamente per cancellare la sua condanna nel caso della pornostar Stormy Daniels, per il quale il giudice Juan Merchan ha fissato la sentenza al 10 gennaio. Il presidente eletto invoca nuovamente l’immunità presidenziale, negata da Merchan, e chiede comunque un rinvio della sentenza finché non si pronuncerà una corte superiore. «La Corte deve sospendere l’udienza di sentenza ed ogni altra scadenza nel caso fino a quando gli appelli per l’immunità del presidente Trump siano pienamente e finalmente risolti, cosa che deve portare all’annullamento del caso che non doveva neanche essere avviato», si legge nella mozione degli avvocati del presidente USA.