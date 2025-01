Canada, Justin Trudeau si dimette?

Il primo ministro a un passo dall'addio. Le elezioni a ottobre

Il primo ministro canadese Justin Trudeau potrebbe annunciare le sue dimissioni nei prossimi giorni. Secondo il quotidiano The Globe and Mail, l’annuncio potrebbe arrivare oggi. Ovvero prima dell’incontro nazionale convocato dal suo partito. Il suo addio lascerebbe il partito senza leader a pochi mesi dalle prossime elezioni, programmate per ottobre. Trudeau, che aveva detto di volersi ricandidare, aveva venti punti di distacco dal suo rivale conservatore Pierre Poilievre. Con le dimissioni Trudeau eviterebbe l’umiliazione di essere defenestrato dal suo partito. Che attualmente in minoranza alla Camera bassa e governa dalle ultime elezioni generali, tenutesi nel 2021, con il sostegno dell’NPD.