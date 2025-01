Tutto pronto per il TikTok ban negli Usa: la nuova app cinese pronta ad accogliere gli utenti in fuga, l’offerta dell’influencer a ByteDance

Donald Trump sta studiando una strategia per sospendere l'entrata in vigore del divieto, mentre il Ceo dell'azienda sarà alla sua cerimonia di insediamento

Mancano tre giorni alla data in cui TikTok non sarà più accessibile agli utenti americani, a meno che il presidente eletto Donald Trump non decida di emanare un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente il ban imposto per questioni di sicurezza nazionale, o la casa madre ByteDance trovi un acquirente americano. Entrambe le ipotesi sono sul tavolo da tempo. Ma nelle scorse ore si sono fatte più concrete. Trump sarebbe pronto a emanare l’ordine, mentre tra i potenziali acquirenti, dopo il tramonto della suggestione Elon Musk, si è proposto lo youtuber MrBeast. Nel frattempo, molti dei 170 milioni di statunitensi che abitualmente usano TikTok si stanno spostando su un’altra piattaforma cinese: RedNote. Il movimento è tale che la popolare app per imparare le lingue straniere Duolingo ha registrato un’impennata di iscrizioni ai corsi di cinese.

Trump, il ban di TikTok e il Ceo all’insediamento

Con ordine. Trump ha fatto pressione sulla Corte Suprema affinché sospenda il ban e conceda a ByteDance altro tempo per risolvere la situazione. Al momento non appare plausibile un rovesciamento della sentenza del tribunale d’appello contro cui la società cinese ha fatto ricorso. Ma anche se la Corte Suprema non accogliesse il suo invito, Trump potrebbe avere un’altra carta da giocare. Un ordine esecutivo per concedere altri due o tre mesi a ByteDance, se valutasse che la società ha fatto abbastanza per trovare un acquirente. La fattibilità dell’operazione è incerta, ma il Ceo di TikTok Chew Shou Zi sembra crederci. Tanto che sarà presente all’insediamento del nuovo presidente il 20 gennaio – il giorno successivo all’entrata in vigore del ban – su invito del comitato inaugurale della presidenza. Chew sarà solo l’ultimo dei grandi imprenditori della tecnologia presenti alla cerimonia. Ci sarà ovviamente Elon Musk. Ma ha accettato l’invito anche Mark Zuckerberg – fondatore di Meta – e l’ad di Apple Tim Cook, mentre si attende la risposta di Jeff Bezos – Ceo di Amazon. I due, assieme a Sam Altman – Ceo di OpenAI – hanno donato milioni per l’insediamento del nuovo presidente.

MrBeast, chi è lo youtuber pronto a comprare TikTok

Sullo sfondo, si fa largo un ulteriore scenario: che un acquirente americano alla fine si trovi. Nelle scorse ore si è fatto avanti lo youtuber MrBeast. All’anagrafe James Stephen Donaldson, attualmente è la persona che conta il maggior numero di iscritti su YouTube: ben 344 milioni. In molti dei suoi video, MrBest sfrutta la sua immensa fortuna per creare contenuti. Dalle sfide in cui categorie di persone si battono per vincere il premio in palio, ad atti di beneficenza documentati con dovizia di particolari. Con un breve reel su Instagram, MrBeast ha annunciato di aver parlato con i suoi avvocati e «un mucchio di miliardari», e di avere pronto un piano di acquisto per TikTok. «We mean business» – ha aggiunto – «l’America si merita TikTok».

RedNote, cos’è l’app dove gli americani (e il sindaco di Corbetta) si stanno rifugiando

Intanto, nel dubbio che da un giorno all’altro TikTok possa sparire, gli americani si stanno spostando su un altro social: RedNote. Nota in patria con il nome di Xiaohongshu («piccolo libro rosso»), è stata fondata nel 2013 come alternativa cinese a Instagram, oggi ha circa 300 milioni di utenti ed è particolarmente popolare per i contenuti di viaggio, makeup e moda. Secondo quanto riporta la Cnn, sono 700 mila i nuovi utenti negli ultimi quattro giorni, attratti da un algoritmo simile a quello di TikTok. Mentre alcuni utenti americani sostengono di non essersi mai sentiti così vicini al popolo cinese, su RedNote arrivano anche personaggi italiani. Tra tutti il sindaco di Corbetta (Milano) Marco Ballarini, noto per una presenza online irriverente che lo ha portato a un battibecco con l’attaccante del Milan Alvaro Morata, il quale lo aveva accusato di aver violato la sua privacy quando il primo cittadino aveva annunciato che il calciatore aveva trovato casa nel suo comune. C’è una difficoltà da affrontare: RedNote è solo in cinese. Ma pare che moltissime persone stiano già cercando di colmare le loro lacune linguistiche. Infatti, l’app Duolingo ha reso noto che tra gli utenti statunitensi si è verificato un incremento del 216% di coloro che vogliono imparare il cinese mandarino.