Il piano di Donald Trump per sospendere «a tempo» il ban di TikTok negli Usa

Dopo aver osteggiato il social del gigante tech cinese durante il suo primo mandato, ora il presidente eletto vorrebbe provare a ostacolare il divieto

Il 19 gennaio entrerà in vigore il divieto di usare TikTok negli Stati Uniti. Il giorno dopo, Donald Trump giurerà come 47esimo presidente, ricevendo il testimone da Joe Biden. Ma il miliardario repubblicano ha intenzione di ottenere una proroga al bando della piattaforma cinese, anche se si tratta di una corsa contro il tempo. Con una legge votata dal Congresso a larga maggioranza bipartisan, al colosso cinese tech ByteDance è stata intimata la vendita dell’app per questioni di sicurezza nazionale. Secondo il legislatore, c’è il rischio che l’azienda possa trasmettere i dati personali degli utenti americani al governo cinese. ByteDance aveva sei mesi di tempo per perfezionare la vendita, ma nonostante le indiscrezioni, pare che non abbia alcuna intenzione di adeguarsi alla normativa. Per cui TikTok dovrà dire addio agli Usa.

Donald Trump, l’ordine esecutivo per sospendere il divieto di TikTok negli Usa

A meno che la Corte Suprema non sospenda temporaneamente il divieto, come chiesto da Trump, che ha fatto sapere di voler intervenire personalmente. Dopo aver dipinto TikTok come una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti nel suo primo mandato, il futuro presidente, secondo quanto scrive ora il Washington Post, vuole emettere un ordine esecutivo per consentire una sospensione temporanea di 60-90 giorni del ban. Tale da consentirgli di prendere un po’ di tempo. Ma secondo gli esperti citati dallo stesso quotidiano «il decreto del presidente non può superare del tutto una legge approvata dal Congresso con uno schiacciante sostegno bipartisan», e sollevano dubbi sull’efficacia della strategia del presidente. Trump però ha ammesso che ora il social cinese ha «un posto speciale nel suo cuore»: tutto merito del presunto successo ottenuto tra i giovani utenti dell’app alle elezioni di novembre.