TikTok, Biden firma l’ultimatum: ByteDance deve vendere entro 9 mesi o l’app sarà vietata. L’azienda: «Faremo ricorso»

È sempre più incerto il futuro di TikTok negli Stati Uniti dopo che il presidente Joe Biden ha messo nero su bianco un ultimatum per la piattaforma cinese nell’ambito delle misure firmate oggi, le quali prevedono anche un ampio pacchetto di aiuti militari ed economici per l’Ucraina e fondi per Israele e Taiwan. Se la società proprietaria di TikTok, ByteDance, non troverà un acquirente americano entro nove mesi, la piattaforma cinese sarà bandita dagli States. La norma concede all’azienda un arco di tempo pari a 270 giorni per cedere l’applicazione, altrimenti rischia di essere esclusa dagli store digitali e dai servizi di hosting negli Stati Uniti. Questo potrebbe, di fatto, limitare l’accesso all’app e la sua interazione con gli utenti. Il presidente Biden ha stabilito come scadenza per la vendita il 19 gennaio 2025, ma è previsto che possa decidere di estendere il termine di altri 90 giorni nel caso in cui sia in corso una trattativa per la vendita.

La replica di TikTok

I nervi sono tesi tra le mura delle sedi di TikTok con il Ceo Shou Zi Chew che preannuncia un ricorso legale. In un video diffuso poco dopo che il presidente americano ha firmato il disegno di legge, ha dichiarato: «State tranquilli: non andremo da nessuna parte. I fatti e la Costituzione sono dalla nostra parte e ci aspettiamo di vincere ancora». TikTok è in assoluto tra le app più utilizzate dai giovani grazie alla sua capacità di catturare e mantenere l’attenzione con i suoi brevi video. Vanta oltre un miliardo di utenti attivi mensili ed è disponibile in più di 150 paesi. Con un valore di 225 miliardi di dollari, ha raggiunto un record di 16 miliardi di dollari di ricavi solo negli Stati Uniti nel 2023. La sua popolarità è cresciuta costantemente dal suo lancio nel 2016 come musical.ly, prima di essere acquisita da ByteDance nel 2017 e rinominata TikTok.

Leggi anche: