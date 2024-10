La gaffe del sindaco: «Morata benvenuto a Corbetta!». L’attaccante: «Grazie per aver violato la mia privacy. Cambio casa»

Il primo cittadino di Corbetta, Marco Ballarini, non ha resistito alla tentazione di preannunciare la notizia con un video su TikTok

Una gaffe del sindaco di Corbetta, in provincia di Milano, potrebbe costringere Alvaro Morata ad un imminente trasloco. L’attaccante del Milan e capitano della Spagna, ultima nazionale campione D’Europa, infatti aveva scelto il piccolo comune in provincia di Milano per ricostruire la sua nuova vita calcistica e non, data la recente separazione dalla moglie Alice Campello. La notizia ha reso particolarmente euforico il primo cittadino di Corbetta, Marco Ballarini, che non ha resistito alla tentazione di preannunciare la notizia con un video su TikTok: «Il campione è un nostro nuovo concittadino. Here We Go! Il bomber del Milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento nelle sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Sono un tifosissimo dell’Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta!».

La risposta di Morata al sindaco di Corbetta

Alvaro Morata non ha reagito affatto bene all’annuncio del sindaco e la sua risposta è arrivata tramite una storia su Instagram: «Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini». Vedremo se questa sarà una mossa per deviare l’attenzione dei tifosi o se effettivamente l’attaccante spagnolo si sentirà obbligato a spostarsi altrove. Nel frattempo però la gaffe del sindaco Ballarini ha fatto il giro del web, così come la storia di Morata al quale il sindaco risponde con un altro messaggio, anche questo contenuto in una storia: il simbolo dell’Inter e un saluto «Ciao ciao».