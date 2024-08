Alvaro Morata e Alice Campello si separano: l’annuncio social dell’attaccante del Milan

«Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade»: arriva come un fulmine a ciel sereno il comunicato di Alvaro Morata, che con un lungo post Instagram ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’influencer Alice Campello. Una coppia che fino a poco tempo fa aveva fatto sognare i fan e i followers, mostrandosi sempre affiatata e innamoratissima, tra dediche e messaggi. Ma che adesso sembra giunta al capolinea: «Una relazione meravigliosa e rispettosa in cui ci siamo amati e aiutati molto. Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia», ha scritto ancora l’attaccante del Milan.

La versione di Campello

«Non si inventino storie per un minuto di protagonismo – continua Morata nella storia -, perché, ripeto non c’è stata in alcun momento mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che poco alla volta hanno consumato la relazione. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande insegnamento». Dopo poco, è arrivata anche la campana di Campello, che con Morata ha avuto quattro figli: i gemelli Alessandro ed Edoardo, che ora hanno 6 anni, Leonardo, 3, e Bella, 1. «Nessuna terza persona, ringrazio Alvaro per il marito ed il padre che è sempre stato. Ci eravamo promessi che la nostra non sarebbe mai diventata una relazione tossica, e viste le attuali incomprensioni non vogliamo farci del male», ha scritto l’influencer.

