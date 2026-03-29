Elon Musk vuole comprare OnlyFans per chiuderlo? Perché la notizia è una bufala

La presunta dichiarazione del miliardario nasce da un account satirico su X

Circola sui social, specialmente su X, un rumor secondo cui Elon Musk vorrebbe acquistare il sito OnlyFans per chiuderlo. La presunta notizia, che ha scatenato migliaia di reazioni, viene alimentata dalla recente scomparsa di Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma. Di fatto, si tratta di una bufala.

Per chi ha fretta

La frase attribuita a Elon Musk non risulta da alcuna fonte attendibile.

Non esistono dichiarazioni simili sui suoi profili ufficiali.

Il contenuto nasce da un account satirico su X.

Il contenuto diffuso online

L’immagine condivisa online riporta il seguente testo: «Elon Musk pronto a comprare Onlyfans per chiuderlo: “Lo farei, non vedo perché no”».

Nessun riscontro della “notizia”

Abbiamo verificato la presenza di dichiarazioni simili attribuite a Elon Musk, ma non risultano tracce di contenuti pubblicati sul suo account ufficiale X, né interviste o dichiarazioni pubbliche in cui avrebbe espresso una simile intenzione. Allo stesso modo, non esistono lanci di agenzia o articoli da parte di testate affidabili che riportino la notizia.

Non c’è quindi alcuna evidenza che Musk abbia mai dichiarato di voler acquistare OnlyFans, né tantomeno di volerlo chiudere. Anche il collegamento con la morte di Leonid Radvinsky non trova riscontri in notizie verificate che indichino trattative o un reale interesse dell’imprenditore verso la piattaforma.

L’origine della falsa notizia

Il contenuto virale trae origine da un post pubblicato il 23 marzo dall’account X @DailyNoud, noto per pubblicare contenuti parodistici.

L’origine della bufala: il post dell’account parodistico DailyNoud che ha superato le 20 milioni di visualizzazioni.

Il post, ad oggi (29 marzo 2026), conta oltre 20 milioni di visualizzazioni e nessuna nota da parte del sistema di “fact-checking” di X, Community Notes.

Screenshot della biografia dell’account parodia DailyNoud

Conclusioni

La storia secondo cui Elon Musk vorrebbe comprare OnlyFans per chiuderlo è priva di fondamento. Nasce da un contenuto satirico pubblicato su X e successivamente diffuso come se fosse una notizia reale. Non esistono prove, dichiarazioni o fonti attendibili che confermino questa fantomatica dichiarazione e intenzione del proprietario di X.

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