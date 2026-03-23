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Morto a 43 anni il «mago» di OnlyFans Leonid Radvinsky: gli influencer erotici, i miliardi, il tumore. Che succede ora all’azienda?

23 Marzo 2026 - 15:42 Diego Messini
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Leonid Radvinsky
Leonid Radvinsky
L'imprenditore ucraino-americano rilevò l'azienda madre nel 2018 e la rilanciò (grazie anche alla pandemia). Il nodo della governance

È morto a 43 anni il proprietario di OnlyFans Leonid Radvinsky, la piattaforma nota in tutto il mondo per i contenuti erotici a pagamento. Combatteva da tempo contro un tumore. Lo ha annunciato la società stessa lunedì in un comunicato. «È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la propria privacy in questo momento difficile», ha detto un portavoce di OnlyFans. L’imprenditore ucraino-americano aveva comprato nel 2018 la società madre Fenix International dal fondatore britannico Tim Stokely. Sotto la sua guida, come ricorda Reuters, OnlyFans ha investito nei contenuti per adulti facendo decollare influencer/celebrità di settore. E aiutata dai lockdown dell’epoca della pandemia è arrivato così a intercettare oltre 300 milioni di utenti, macinando ricavi annuali da oltre 1 miliardo di dollari. Lui stesso aveva accumulato una fortuna stimata in 4,7 miliardi di dollari.

Che succede ora a OnlyFans

Ora però, dopo la morte di Radvinsky, si apre l’interrogativo sulla governance futura dell’azienda. Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile affare con il fondo di investimenti Architect Capital per rilevare OnlyFans per una valutazione di circa 5,5 miliardi di dollari. Spetterà ora al board dell’azienda decidere la direzione di marcia.

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