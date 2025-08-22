Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Powell avverte: «I dazi spingono i prezzi in alto». E apre a un possibile taglio dei tassi, ma Trump minaccia la Fed: «Licenzierò Lisa Cook»

22 Agosto 2025 - 17:20 Cecilia Dardana
jerome powell fed
jerome powell fed
Il presidente della Federal Reserve ha riconosciuto che gli effetti delle tariffe commerciali introdotte negli ultimi mesi si stanno già facendo sentire sull’economia americana

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha riconosciuto che gli effetti delle tariffe commerciali introdotte negli ultimi mesi si stanno già facendo sentire sull’economia americana. Intervenendo al simposio di Jackson Hole, uno degli appuntamenti più attesi dai mercati internazionali, Powell ha spiegato che i dazi hanno iniziato a spingere al rialzo i prezzi al consumo in alcune categorie di beni, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.

Il possibile taglio dei tassi di interesse

Allo stesso tempo, il numero uno della Fed ha sottolineato come la situazione del mercato del lavoro stia mostrando segnali di rapido deterioramento. «I rischi sull’inflazione sono al rialzo, mentre quelli sull’occupazione sono al ribasso», ha affermato, aprendo di fatto la strada a un possibile taglio dei tassi di interesse nelle prossime riunioni dell’istituto. Powell ha precisato che la priorità della Federal Reserve resta l’equilibrio fra contenimento dell’inflazione e sostegno alla crescita occupazionale, due fronti che al momento si stanno muovendo in direzioni opposte: da un lato prezzi che restano elevati, dall’altro un mercato del lavoro sempre più fragile.

Trump minaccia di licenziare la governatrice della Fed

A fare da contraltare alle parole di Powell è arrivata l’ennesima uscita del presidente americano Donald Trump, che ha annunciato l’intenzione di licenziare la governatrice della Fed Lisa Cook se non rassegnerà le dimissioni. Un attacco frontale che conferma il clima di tensione politica attorno alla banca centrale statunitense, con Wall Street che accelera dopo l’apertura di Powell a un taglio dei tassi di interesse.

