Trump e la bozza di una lettera per licenziare Powell: «Non escludo nulla ma è improbabile, a meno che non debba lasciare per frode»

Dopo le indiscrezioni su un possibile licenziamento del numero uno della Fed è arrivata la smentita del presidente Usa, che però ha confermato un cambio tra otto mesi e «sceglieremo qualcuno che farà un grande lavoro»

Anche il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, è finito nel mirino di Donald Trump. «È sempre in ritardo. L’Europa ha tagliato i tassi dieci volte in un breve periodo. Sta facendo un lavoro terribile. È un terribile presidente della Fed», ha detto il presidente degli Stati Uniti incontrando il principe alla corona del Bahrain. Parole che lasciano presagire un futuro infausto per Powell, che, secondo alcuni media americani, sarebbe a rischio licenziamento. Indiscrezioni che hanno avuto ripercussioni anche sui mercati, con Wall Street in calo.

Powell a rischio licenziamento?

Inizialmente era circolata la voce che Donald Trump avrebbe mostrato a un gruppo di deputati repubblicani la bozza di una lettera per il licenziamento di Jerome Powell. A riportarlo è il New York Times che ha citato alcune fonti, secondo cui il presidente avrebbe addirittura sventolato la lettera chiedendo ai presenti se dovesse o meno licenziare il presidente della Fed. Poco dopo però è arrivata la smentita del presidente Usa, che ha negato tutto. Ma ha comunque accusato Powell di aver tagliato i tassi di interesse per aiutare Kamala Harris.

La ristrutturazione della Fed

«Non stiamo parlando e pianificando» di licenziare Jerome Powell, dice Trump, che poi conferma che un cambio ci sarà in otto mesi e «sceglieremo qualcuno che farà un grande lavoro». D’altra parte il mandato di Powell scade nel maggio del 2026. «Non escludo nulla ma è molto improbabile, a meno che non debba lasciare per frode», ha aggiunto Trump, riferendosi alla ristrutturazione della sede della Fed, a Washington. Cosa per cui «penso che Powell sia già sotto indagine». In ogni caso, chiosa Trump, il presidente della Fed è uno dei «lavori più facili che ho mai visto. Molti vogliono il posto».