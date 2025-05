Trump si dichiara «non disponibile ad abbassare i dazi alla Cina». E la Fed lascia i tassi di interesse invariati (e non è un buon segnale)

Voto unanime al 4,25%-4,50% ma perché «disoccupazione e prezzi destinati ad aumentare»

Donald Trump si è detto indisponibile a ritirare i dazi al 145% contro i prodotti cinesi. E nel mentre la Federal Reserve statunitense ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati al 4,25%-4,50%. La decisione, si sottolinea nella nota della Fed che comunica la decisione, è arrivata all’unanimità. «Nel valutare l’entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti», il Federal Open Market Committee «valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e il bilanciamento dei rischi», si legge inoltre nella nota.

«Disoccupazione e prezzi destinati ad aumentare»

Al termine della riunione odierna, il consiglio direttivo della Fed ha segnalato «un ulteriore incremento dell’incertezza per le prospettive economiche», che si traduce in rischi al rialzo per il tasso di disoccupazione e per l’inflazione. Nelle ultime settimane, il presidente Donald Trump ha sottolineato più volte di «non essere un fan» del lavoro svolto dal governatore della Fed, Jerome Powell, invitandolo ad abbassare i tassi di interesse.