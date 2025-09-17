Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
La Fed taglia i tassi di un quarto di punto, è la prima volta nel 2025: «Attesi altri due interventi entro fine anno»

17 Settembre 2025 - 20:26 Ugo Milano
jerome powell fed
jerome powell fed
È quanto emerge dalle "dot-plot", le tabelle con le intenzioni di voto dei membri del Fomc (Federal Open Market Committee)

La Federal Reserve (Fed) taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%. Secondo le proiezioni contenute nei dot-plot – le tabelle che riflettono le intenzioni dei membri del FOMC (Federal Open Market Committee) – la Fed prevede, inoltre, altri due interventi di riduzione nel corso dell’anno, probabilmente nei prossimi due incontri previsti per ottobre e dicembre, per un totale complessivo di mezzo punto percentuale.

«L’inflazione resta elevata»

Per la banca centrale degli Stati Uniti d’America «i rischi per l’occupazione sono aumentati e l’inflazione resta elevata», si legge nel comunicato ufficiale diffuso al termine della riunione, citato dal Wall Street Journal. «La Fed punta a centrare la massima occupazione e un’inflazione al 2% nel lungo periodo – scrivono -. L’incertezza sulle prospettive economiche resta elevata. Riteniamo che i rischi al ribasso per l’occupazione siano aumentati». La Fed ha, inoltre, rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2025 all’1,6%. Per il 2026 la crescita dell’economia statunitense è stimata all’1,8%.

Il contesto politico

La decisione arriva in un momento delicato per l’indipendenza della Federal Reserve, sottoposta a pressioni politiche crescenti. Il presidente Donald Trump ha più volte criticato il presidente della Fed Jerome Powell, accusando la banca centrale di eccessiva prudenza nel tagliare i tassi.

