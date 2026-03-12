Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Trump ed Epstein in stile Titanic: la nuova statua a Washington fa infuriare la Casa Bianca

12 Marzo 2026 - 10:25 Alba Romano
A realizzarla è lo stesso collettivo di artisti dietro l'ultima opera d'arte che ritraeva i due mano nella mano

Una statua che raffigura Donald Trump e Jeffrey Epstein è apparsa a Washington DC, vicino a Capitol Hill. Il presidente degli Stati Uniti e il finanziere pedofilo morto suicida sono raffigurati nei panni di Jack e Rose, i due innamorati protagonisti dell’iconico film Titanic. L’opera d’arte di protesta – alta 3,6 metri – è stata intitolata King of the World (Il re del mondo) e ricrea l’iconica posa del film sul ponte della nave.

Il collettivo di artisti anonimi

La statua è stata realizzata dal collettivo di artisti anonimi “The Secret Handshake”, gli stessi dietro l’ultima statua che ritraeva Trump ed Epstein mano nella mano. Si ipotizza che sempre lo stesso gruppo di artisti abbia creato anche la scultura di 2,4 metri che raffigurava un pollice dorato che schiacciava l’iconica corona verde della Statua della Libertà piazzata nello stesso punto a giugno dello scorso anno.

La Casa Bianca punta il dito contro i dem

La Casa Bianca ha prontamente condannato l’esposizione della nuova statua. Abigail Jackson, vice addetta stampa, ha suggerito che l’opera riflettesse doppi standard politici. «Quando questi ricchi donatori democratici creeranno sculture di democratici… che hanno continuato a chiedere soldi e incontri a Epstein dopo la sua condanna per reati sessuali?», ha dichiarato al Washington Post. Trump continua a ripetere di essere stato «totalmente scagionato» dalla pubblicazione degli Epstein Files. In realtà, il dipartimento di Giustizia è sotto attacco da democratici e (alcuni) repubblicani per aver oscurato alcuni scambi di mail potenzialmente compromettenti per Trump.

