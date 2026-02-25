Trump ed Epstein accusati di stupro da una minorenne, ma tre interrogatori sono spariti: l’inchiesta del New York Times

L'inchiesta del quotidiano Usa rinforza i sospetti sulla selezione dei documenti resi pubblici dal dipartimento di Giustizia

Nei tre milioni di pagine di Epstein Files pubblicati dal dipartimento di Giustizia americana non sono stati inclusi alcuni materiali che riguardano direttamente Donald Trump. Lo scrive il New York Times, che ha preso visione di un documento dell’Fbi mai reso pubblico. Il promemoria in questione riassume una serie di interrogatori condotti nel 2019 da una donna che si è fatta avanti dopo l’arresto di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere. Nella denuncia, la donna afferma di essere stata aggredita sessualmente sia da Trump che dallo stesso Epstein, quando era ancora minorenne.

I tre verbali degli interrogatori spariti

Secondo quanto ricostruito dal New York Times, l’Fbi ha condotto quattro interrogatori in relazione alle sue affermazioni e ha redatto resoconti per ciascuno di essi. Tuttavia, solo un riassunto dei quattro interrogatori, quello che descrive le sue accuse contro il signor Epstein, è stato pubblicato dal Dipartimento di Giustizia. Gli altri tre, in cui si parla verosimilmente anche del coinvolgimento di Trump, risultano mancanti. Nei tre milioni di pagine pubblicati dal dipartimento di Giustizia ci sono numerosi altri documenti simili, relativi a interrogatori fatti dall’Fbi ad altri potenziali testimoni e altre vittime.

Tutti i dubbi sull’«operazione trasparenza» degli Epstein Files

L’assenza dei resoconti degli interrogatori potenzialmente compromettenti per Trump non fa che alimentare i sospetti su come il dipartimento di Giustizia americano abbia gestito la divulgazione degli Epstein Files, ordinata da Trump a inizio anno per mettere fine alle pressioni bipartisan del Congresso. Un’altra inchiesta, questa volta di Npr, accusa il governo federale di aver rimosso dal proprio archivio pubblico oltre 50 pagine di documenti sensibili legati al finanziere pedofilo. Tutti file che conterrebbero accuse dirette di abusi sessuali su una minorenne da parte di Donald Trump.

L’incontro con Trump negli anni Ottanta

La donna che ha mosso l’accusa contro Trump si è fatta avanti nel luglio 2019, pochi giorni dopo l’arresto di Epstein per l’accusa di traffico sessuale. In un promemoria dell’Fbi del 2025 si ricorda che la donna aveva raccontato di essere stata a presentata a Trump. E quest’ultimo l’avrebbe aggredita «in un violento e raccapricciante incontro». L’episodio contestato sarebbe avvenuto a metà degli anni Ottanta, quando la vittima aveva tra i 13 e i 15 anni. I documenti, precisa il New York Times, non includono alcuna valutazione dell’Fbi sulla credibilità delle accuse.

Foto copertina: ANSA/Will Oliver | Donald Trump durante il discorso sullo stato dell’Unione al Congresso, 24 febbraio 2026