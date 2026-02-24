Trump ed Epstein in una sauna con una minore? Perché la foto del lavapiedi è un falso generato dall’AI

Lo scatto non ha nulla a che fare con i file del Dipartimento di Giustizia sul caso Epstein. Si tratta di un'opera dell'artista Alison Jackson: ecco gli errori tecnici che svelano l'intelligenza artificiale

Circola un’immagine che mostrerebbe Donald Trump e Jeffrey Epstein a torso nudo, seduti mentre una giovane donna lava loro i piedi. Secondo diversi post virali, lo scatto proverrebbe dai file ufficiali rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano sul caso Epstein. Tuttavia, la foto non compare nell’archivio e risulta generata con l’AI.

Per chi ha fretta

La foto di Trump ed Epstein con una giovane donna che lava loro i piedi non proviene dai file del Dipartimento di Giustizia.

L’immagine è stata pubblicata per la prima volta il 17 novembre 2025 dall’artista britannica Alison Jackson.

Nello scatto sono presenti dettagli incoerenti compatibili con una generazione artificiale.

Lo Staff dell’artista conferma la generazione tramite l’AI.

Analisi

L’immagine è iniziata a circolare da febbraio 2026, dopo la pubblicazione di milioni di file legati all’inchiesta su Jeffrey Epstein.

L’origine dell’immagine

La foto è stata pubblicata il 17 novembre 2025 sui profili social dell’artista inglese Alison Jackson.

Contattato dai colleghi di Snopes in merito alla diffusione dell’immagine, lo staff dell’artista ha confermato che lo scatto è una sua creazione, realizzata combinando l’uso di sosia e tecnologie AI.

I dettagli che non tornano

Un dettaglio in particolare segna un’evidente incongruenza. Gli occhiali da sole, indossati dalla figura di Donald Trump, è priva di riflessi rispetto all’illuminazione causata da un flash fotografico.

Inoltre, anche le sue mani risultano irregolari, in particolare quella destra (a sinistra nell’immagine) con appena tre dita, una delle quali eccessivamente grossa.

Conclusioni

La foto di Donald Trump e Jeffrey Epstein mentre ricevono un lavapiedi da una giovane donna non proviene dai file ufficiali del Dipartimento di Giustizia. Si tratta di un’opera generata con l’AI e pubblicata dall’artista Alison Jackson.

