Benigni negli Epstein file con Bannon? Lo screenshot di Repubblica è un fake (e c’entra Woody Allen)

Circola un'immagine manipolata che accosta il premio Oscar al caso del finanziere americano. Ma l'articolo originale riguardava Matteo Salvini. Ecco come è stata costruita la bufala e perché il nome dell'attore compare davvero nelle carte (ma non come pensate)

Oltre al caso Rula Jebreal, si riscontrano indiscrezioni e bufale legate agli Epstein Files. Circola lo screenshot di un presunto articolo di Repubblica con il titolo “Spunta il nome di Roberto Benigni nelle conversazioni tra Epstein e Bannon“. L’immagine mostra le foto di Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 mentre era detenuto con accuse di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, e di Benigni, regista e attore premio Oscar nel 1999 per La vita è bella. Si tratta di un’immagine alterata per screditare Roberto Benigni.

Per chi ha fretta

Lo screenshot con il nome di Roberto Benigni è stato manipolato.

Il titolo originale dell’articolo di Repubblica riguardava Matteo Salvini.

Nei documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia americano il nome di Benigni compare solo in una copertina di un film di Woody Allen del 2012 dal titolo “To Rome with Love”.

Analisi

«La vita é bella!…» scrive la pagina Facebook “L’Italia che non c’è” condividendo l’immagine manipolata.

Il vero screenshot su Bannon che non cita Benigni

Lo screenshot riprende graficamente un articolo realmente pubblicato da Repubblica il 2 febbraio 2026, dal titolo “Spunta il nome di Matteo Salvini nelle conversazioni tra Epstein e Bannon”. Nell’originale, accanto alla foto di Epstein, compariva quella del leader della Lega.

La vera citazione di Benigni negli Epstein Files

Roberto Benigni risulta citato una sola volta nell’archivio degli Epstein Files (nel file EFTA00597777), ma solo perché il suo nome risulta riportato in una copertina del film di Woody Allen “To Rome with Love”.

Conclusioni

Lo screenshot che attribuisce a Roberto Benigni un coinvolgimento nelle conversazioni tra Jeffrey Epstein e Steve Bannon risulta falso, una manipolazione di uno screenshot relativo all’articolo di Repubblica che riguardava Matteo Salvini.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.