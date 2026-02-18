La foto del 1997 con Trump ed Epstein è falsa
Diverse condivisioni Facebook stanno diffondendo un’immagine, che circola anche su X, dove si vede Donald Trump in posa assieme a Jeffrey Epstein attorniati da diversi minorenni. Si tratta però dell’ennesima immagine generata con Intelligenza artificiale.
Per chi ha fretta:
- Una immagine datata 7 luglio 1997 mostra Trump ed Epstein assieme a dei minorenni.
- La foto presenta diverse anomalie che evidenziano la generazione con l’Intelligenza artificiale.
- La foto non compare negli Epstein files desecretati dal governo USA.
Analisi
L’immagine in oggetto è la seguente:
Su X.com appare in risoluzione migliore, permettendo di cogliere meglio alcuni indizi di utilizzo dell’IA:
Perché si tratta molto probabilmente di Intelligenza artificiale
Esaminiamo l’immagine da sola, nella sua interezza. Ci sono diversi particolari piuttosto strani, come ha fatto notare la collega Laerke Christensen nella sua indagine per Snopes. Si tratta di un lavoro fatto di recente, infatti supera l’esame dei più gettonati detector IA.
Non di meno l’analisi tecnica di Christensen rivela segni evidenti di un falso generato mediante intelligenza artificiale. Si notano per esempio anomalie fisiche come mani deformate e incongruenze cronologiche nel colore dei capelli di Epstein. Lo stesso Trump appare più anziano di quanto dovrebbe essere in una immagine datata 1997, mentre la sua mano appare con quattro dita. Inoltre, lo scatto non appartiene ai documenti governativi originali.
Conclusioni
Nonostante i legami storici documentati tra Epstein e Trump, l’immagine in oggetto risulta essere una fabbricazione digitale, probabilmente realizzata con IA.
