Anthony Bourdain era il fratello di Jeffrey Epstein? L’assurda teoria del complotto sulle «cene sataniche»

Una macabra narrazione che lega lo chef al finanziere tra accuse di cannibalismo e omicidi coperti. Ma i documenti smentiscono tutto

Diverse condivisioni Facebook riportano che Jeffrey Epstein e lo chef Anthony Bourdain fossero fratelli. Abbiamo già visto circolare teorie del complotto a margine degli Epstein files, dove si confonde Bourdain con lo stesso Epstein.

Per chi ha fretta:

Non abbiamo riscontri di una parentela tra chef Bourdain ed Esptein.

Non risultano rapporti rilevanti tra i due.

Chef Bourdain appare negli Epstein Files in un palinsesto video del canale YouTube Reserve Channel

Analisi

Nelle condivisioni di questa narrazione si riporta la seguente didascalia:

Jeffrey Epstein e Anthony Bourdain erano fratelli.

Sull’isola di Epstein, Bourdain era lo chef che preparava gli umani per essere sacrificati e mangiati dall’élite satanica. Bourdain divenne dipendente dall’eroina a causa del senso di colpa che provava, che peggiorò ulteriormente quando suo fratello fu assassinato. Stava scrivendo un libro per denunciarlo in un ultimo sforzo, ed è per questo che lo hanno ucciso.

Una tesi priva di fondamento

Non abbiamo alcun riscontro riguardo alla presunta parentela tra Epstein e Bourdain. Ancor meno riguardo a presunti rituali ai quali avrebbe partecipato. Negli Epstein files cercando come parola chiave “Anthony Bourdain” troviamo un solo documento. Chef Bourdain appare in un palinsesto video del canale YouTube Reserve Channel.

Non è chiaro come nasce questa narrazione. Sappiamo che fin dalla morte di Bourdain nel 2018 sono cominciate a circolare congetture riguardo ad un presunto omicidio, in quanto lo chef sarebbe stato in procinto di svelare l’esistenza di una élite pedofila, nel pieno “stile QAnon” dell’epoca. Per maggiori approfondimenti consigliamo l’analisi che scrisse all’epoca il collega David Mikkelson per Snopes. Così recentemente nei forum e nelle pagine dei Social network la narrazione si è “evoluta”, introducendo Epstein. La vaga somiglianza tra i due ha fatto il resto.

Conclusioni

Non ci sono riscontri riguardo a una parentela tra chef Bourdain ed Epstein, tanto meno vi sono riscontri riguardo a rapporti “compromettenti” tra i due.

