Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ESTERIBill ClintonEpstein filesJeffrey EpsteinPedofiliaUSA

Epstein, la prima volta di un ex Presidente al Congresso. Bill Clinton vuota il sacco sul legame con il finanziere: «Me lo presentò Larry Summers»

03 Marzo 2026 - 09:29 Cecilia Dardana
embed
Bill Clinton e Jeffrey Epstein
Bill Clinton e Jeffrey Epstein
L'ex presidente testimonia a porte chiuse a Chappaqua. Spunta il ruolo di Larry Summers come "mediatore": «Mi disse che Jeffrey era avido di informazioni e voleva parlare di politica». Sui viaggi nel "Lolita Express": «Mi offrì il suo aereo per la lotta all'Aids»

Non era mai successo che un ex inquilino della Casa Bianca fosse costretto a deporre davanti a una commissione del Congresso. Ma i file di Jeffrey Epstein continuano a scuotere le fondamenta dell’establishment democratico. La scorsa settimana, a Chappaqua (New York), Bill e Hillary Clinton hanno risposto per ore alle domande della Commissione di Vigilanza della Camera, guidata dai repubblicani. Il video della deposizione, reso pubblico lunedì 2 marzo, svela per la prima volta l’origine di un legame che l’ex presidente ha sempre cercato di minimizzare.

Il “gancio” di Larry Summers

Secondo la testimonianza di Clinton, l’anello di congiunzione tra lo Studio Ovale e il finanziere pedofilo fu Larry Summers, già segretario al Tesoro durante la sua amministrazione e allora presidente di Harvard. «Mi stava chiamando perché un uomo di nome Jeffrey Epstein, che aveva investito una cifra di diversi milioni di dollari nella ricerca sul cervello, era una persona avida di informazioni e voleva passare un po’ di tempo a parlare con me di economia e politica». Summers, travolto dal caso, si è dimesso proprio nei giorni scorsi dal suo incarico di docente ad Harvard. Stando al racconto di Clinton, Summers non presentò Epstein come un predatore, ma come un filantropo interessato a finanziare la logistica della neonata Fondazione Clinton.

Il volo di Stato sul «Lolita Express»

Uno dei punti più oscuri riguarda i numerosi viaggi di Clinton a bordo dell’aereo privato di Epstein, ribattezzato dai media «Lolita Express». L’ex presidente ha giustificato l’uso del jet con la necessità di trasportare medicinali in Africa: «Ha detto di avere questo enorme aereo e che avrebbe portato te, il tuo staff, la tua squadra dei Servizi Segreti, chiunque altro volessi portare nei viaggi, sapendo che stavo progettando di creare una rete globale per fornire farmaci salvavita contro l’Aids».

«Era strano, ma non ho visto nulla di inquietante»

Nonostante le foto che lo ritraggono con Epstein alla Casa Bianca già nel 1993, Clinton ha ribadito di non aver mai sospettato della rete di abusi e traffico sessuale messa in piedi dal finanziere e dalla complice Ghislaine Maxwell. Alla domanda diretta della Commissione — «Ha assistito a qualcosa di insolito che le avrebbe fatto credere che fosse inquietante?» — la risposta è stata netta: «No, non l’ho mai visto fare nulla che mi facesse sospettare. Mi sentivo amichevole nei suoi confronti, ma lui era, come ho detto nel mio libro, strano. C’era sempre qualcosa che lo tratteneva». Quando gli è stato chiesto se, col senno di poi, avesse colto segnali del traffico di minori, Clinton ha risposto dopo una lunga pausa di silenzio: «Non credo. Perché Epstein avrebbe detto una cosa del genere?».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Quanto ha pagato il ministro Crosetto per tornare da Dubai: «Le polemiche? Non meritano il mio servizio»

2.

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz

3.

Pioggia di missili sulla base in Kuwait con i soldati italiani, alloggi distrutti: «Sono nei bunker, hanno perso tutto»

4.

Polymarket, i sei account che hanno vinto un milione puntando sull’attacco Usa all’Iran

5.

I «contatti» di Trump con l’Iran: «Avevamo candidati ma sono tutti morti nell’attacco»

leggi anche
epstein-files-accuse-medici
ESTERI

Esami pelvici, liposuzioni, pillole: la cerchia di medici fedeli a Epstein. E dai documenti spunta la foto di un’operazione chirurgica

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Questa foto di Hillary e Bill Clinton con Epstein è stata generata con l’AI

Di David Puente
FACT-CHECKING

Epstein files e l’assurdo crossover con l’11 settembre

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

Michael Jackson salvò 347 bambini da Jeffrey Epstein? La storia è priva di fondamento

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

Epstein Files, la falsa narrazione contro Ellen DeGeneres

Di Open Fact-check
caso epstein deposizione bill clinton
ESTERI

Caso Epstein, Bill Clinton: «Non avevo idea dei suoi crimini». I dem incalzano Trump: «Tiri fuori le palle e venga anche lui a testimoniare»

Di Bruno Gaetani
FACT-CHECKING

Questo video non mostra la modella messicana Gabriela Rico Jiménez fuggita da una delle feste di Epstein

Di David Puente
FACT-CHECKING

Trump era l’informatore sul caso Epstein? Ecco cosa dicono realmente i files

Di Juanne Pili
Thorbjorn Jagland
ESTERI

Anche l’ex premier norvegese Jagland “vittima” di Jeffrey Epstein: è ricoverato a Oslo. Le ipotesi del tentato suicidio o del malore dopo l’incriminazione

Di Cecilia Dardana