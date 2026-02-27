Caso Epstein, Bill Clinton: «Non avevo idea dei suoi crimini». I dem incalzano Trump: «Tiri fuori le palle e venga anche lui a testimoniare»

L'ex presidente americano chiamato a deporre davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera Usa. I democratici incalzano

«Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male». Parla così Bill Clinton davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera americana. L’ex presidente statunitense è stato chiamato a testimoniare sul caso relativo a Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere, con cui l’ex inquilino della Casa Bianca ha intrattenuto rapporti in passato. «Non avevo idea dei suoi crimini», ha promesso Clinton. «So quello che ho fatto e ancora più importante quello che non ho fatto. So quello che ho visto e ancora più importante quello che non ho visto», ha detto nella sua dichiarazione iniziale, pubblicata anche su X.

Bill Clinton: «Non avevo idea dei suoi crimini»

Ieri, giovedì 26 febbraio, era toccato a sua moglie, Hillary Clinton, testimoniare davanti ai deputati Usa. «Lei non c’entra nulla con Jeffrey Epstein. Chiamarla a testimoniare è stato semplicemente sbagliato», la difende oggi il marito Bill. Che poi aggiunge: «Essendo cresciuto in una famiglia in cui si verificavano abusi domestici, non solo non sarei salito sul suo aereo se avessi avuto la minima idea di cosa stesse facendo, ma lo avrei denunciato io stesso e avrei guidato la richiesta di giustizia per i suoi crimini, non per accordi vantaggiosi. Le vittime non solo meritano giustizia, ma meritano di guarire». L’ex presidente americano ha affermato di aver avuto solo una «breve conoscenza con Epstein», terminata «anni prima che i suoi crimini venissero alla luce» e di non aver mai visto «cosa stesse realmente accadendo».

Il possibile boomerang per Trump

Le testimonianze di Bill e Hillary Clinton riaccendono i riflettori del dibattito pubblico sul caso Epstein. E secondo la Cnn, rischiano di trasformarsi in un boomerang per i Repubblicani, sempre più sotto pressione per chiamare a testimoniare anche Donald Trump e altri membri della sua amministrazione che hanno legami comprovati con Epstein. «Faremo tutte le domande necessarie a Bill Clinton, ma è il presidente sbagliato», hanno detto i rappresentanti democratici della Commissione vigilanza ribadendo l’invito a chiamare Donald Trump a deporre sotto giuramento sul caso Jeffrey Epstein. «Tiri fuori le palle e venga a testimoniare», ha detto senza mezzi termini il deputato Robert Garcia.

