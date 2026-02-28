Michael Jackson salvò 347 bambini da Jeffrey Epstein? La storia è priva di fondamento

La storia viene attribuita a una presunta testimonianza di Macaulay Culkin, mai confermata

Diverse condivisioni Facebook riportano che Michael Jackson avrebbe salvato 347 bambini da Jeffrey Epstein. Il cantante defunto appare negli Epstein files, ma non ci sono evidenze di coinvolgimenti in fatti criminosi.

La narrazione sul salvataggio di 347 bambini da Epstein da parte di Jackson è totalmente priva di fondamento.

Il nome di Jackson compare negli Epstein files, ma senza accuse o riscontri di illeciti.

La storia viene attribuita a una presunta testimonianza di Macaulay Culkin, mai confermata.

Analisi

Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:

Michael Jackson salvò 347 bambini da Epsstein: rete segreta da Neverland 1997

Una narrazione priva di fondamento

Sulla presenza di Jackson negli Epstein files trovate un’analisi dei colleghi di Factually. Il suo nome compare in una serie di documenti e liste di contatti, senza riscontrare illeciti. La storia in oggetto, come suggerisce anche lo screen diffuso nelle condivisioni in oggetto, riguarderebbe la presunta testimonianza di Macaulay Culkin. I colleghi di Snopes e di Meaww hanno già analizzato questa narrazione, riscontrandone l’infondatezza.

Per diffondere questa bufala sarebbero state usate anche clip montate con audio generato mediante Intelligenza artificiale sopra immagini d’archivio. Non esistono fonti giudiziarie o giornalistiche dove l’attore menzioni interventi di soccorso da parte del cantante in favore di Culkin o presunti altri bambini in pericolo.

Conclusioni

Non ci sono evidenze di un salvataggio di centinaia di bambini da parte di Jackson nel 1997.

