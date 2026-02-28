Epstein Files, la falsa narrazione contro Ellen DeGeneres

Come è nata la fake news c di Ellen DeGeneres cannibale di bambini negli Epstein files? Di certo non esistono documenti reali a supporto

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) sostengono che negli Epstein files ci sarebbero le prove del fatto che la presentatrice e comica americana Ellen DeGeneres sarebbe stata una cannibale prolifica a danno dei bambini. Vediamo perché si tratta di una narrazione complottista priva di fondamento.

Per chi ha fretta:

Le condivisioni in oggetto riferiscono della presenza negli Epstein files di resoconti riguardo alla pratica del cannibalismo da parte di Ellen DeGeneres.

Ricerche condotte in precedenza dai colleghi rivelano che la fonte in realtà è una registrazione audio che non è presente negli Epstein files, né da parte del Dipartimento della giustizia americano.

Non esistono altre fonti a sostegno di questa accusa.

Analisi

Le condivisioni in oggetto presentano le seguenti didascalie:

I documenti di Epstein smascherano Ellen DeGeneres come la “cannibale più prolifica” di Hollywood Jeffrey Epstein e la sua élite di Hollywood sono stati smascherati come cannibali. Non sono voci. Non sono sussurri. Sono prove concrete tratte dagli archivi. E al centro di tutto questo, secondo gli investigatori dei fascicoli di Epstein, per anni c’era Ellen DeGeneres, la regina della TV diurna, che sorrideva nei salotti americani mentre presumibilmente orchestrava orrori nell’ombra.

Oggi, grazie ai file di Epstein, è stato scoperto che DeGeneres era il cannibale più prolifico di Hollywood (mangiava i bambini).

Cosa dicono realmente i files

Come riportano nelle loro precedenti analisi i colleghi Loreben Tuquero (PolitiFact), Gerardo Domínguez (efeverifica) e Saurav Suresh (Meaww), non si trovano documenti negli Epstein files, né da parte del Dipartimento di Giustizia americano che confermino questa narrazione. I primi a diffondere la fake news sono stati gli autori di The People’s Voice (copia cache del post qui), sito Web noto per la diffusione sistematica di bufale.

La fonte non sono gli Epstein files, bensì le affermazioni contenute in un audio, dove un presunto testimone parla di DeGeneres e di presunti bambini conservati in fantomatici refrigeratori.



«Quattro analisti hanno detto a PolitiFact che l’audio è stato probabilmente generato con intelligenza artificiale. V.S. Subrahmanian, un professore di informatica della Northwestern University, e Marco Postiglione, un ricercatore post-dottorato che lavora con Subrahmanian, hanno analizzato la clip audio utilizzando 83 algoritmi di rilevamento deepfake, 63 dei quali hanno scoperto che la clip audio è più probabile che falsa che reale».

Conclusioni

Abbiamo visto che non esistono documenti negli Epstein files, né da parte del Dipartimento della giustizia americano che confermano una presunta pratica di cannibalismo da parte di DeGeneres ai danni dei bambini.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.