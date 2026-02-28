Questa foto di Hillary e Bill Clinton con Epstein è stata generata con l’AI

Il sistema SynthID rileva che l'immagine è stata creata con la stessa AI di Google

Davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera, Hillary Clinton è stata ascoltata nell’ambito dell’indagine su Jeffrey Epstein. Durante la deposizione ha dichiarato che non era a conoscenza dei crimini del finanziere pedofilo, di non ricordare di averlo incontrato e che non è mai stata nella sua isola, né a casa sua o nei suoi uffici. A seguito della deposizione, è iniziata a circolare una foto che la ritrae mentre partecipa a un festino insieme al marito Bill mentre ridono insieme a Epstein. Hillary, in particolare, scherza con il finanziere tenendolo per la cravatta. Prova regina? No: intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta

La foto del presunto festino tra Hillary Clinton, Bill Clinton ed Epstein è generata o modificata con l’AI.

Il sistema SynthID di Google rileva che l’immagine è stata creata con la stessa AI di Google.

Non esistono fotografie autentiche verificate che ritraggano Hillary Clinton insieme a Epstein.

Analisi

L’immagine viene condivisa in diversi post social senza alcuna verifica:

Il riscontro tecnico di SynthID

L’immagine è stata sottoposta a verifica tramite SynthID, il sistema di Google progettato per identificare contenuti generati o modificati con la propria intelligenza artificiale. Secondo l’analisi tecnica, la maggior parte o l’intera immagine risulta creata o alterata con strumenti di AI di Google.

Il contesto documentale

Le relazioni del marito Bill Clinton con Jeffrey Epstein sono oggetto di documentazione pubblica e fotografie già note. Diverso il caso di Hillary Clinton, dove non risultano immagini autentiche e verificate che la ritraggano insieme a Epstein.

Ci sono poi le accuse riguardo Ghislaine Maxwell, complice di Epstein, che sarebbe stata presente al matrimonio di Chelsea Clinton. Come chiarito dalla stessa Hillary, la donna era presente all’evento come “accompagnatrice di qualcuno che era invitato”.

Conclusioni

La fotografia del presunto festino tra Hillary Clinton, Bill Clinton e Jeffrey Epstein è un contenuto generato o manipolato con intelligenza artificiale.

