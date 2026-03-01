Esami pelvici, liposuzioni, pillole: la cerchia di medici fedeli a Epstein. E dai documenti spunta la foto di un’operazione chirurgica

Secondo il New York Times, il finanziere si è avvalso dell'aiuto di un ristretto gruppo di professionisti per sé e «le ragazze»

Una piccola cerchia di medici ha lavorato per anni con Jeffrey Epstein e ha seguito alcune delle ragazze, anche minorenni, insieme a lui per esami e operazioni chirurgiche. Lo rivela un’inchiesta del New York Times, che da settimane indaga sui milioni di pagine di documenti resi pubblici dal dipartimento di Giustizia americano a inizio anno sul finanziere morto suicida in carcere nel 2019. Il quotidiano statunitense ha scovato più di 15mila mail scambiate con una dozzina di medici, soprattutto ginecologi e dermatologi.

La foto dell’operazione chirurgica

Oltre alle tracce scritte c’è anche una foto (in copertina di questo articolo – ndr) che mostra un’operazione chirurgica eseguita su una delle giovani donne sul tavolo da pranzo di una delle residenze del finanziere. Il chirurgo in questione è Jess Ting, amico di Epstein, che lavorava da uno dei più prestigiosi ospedali degli Stati Uniti, il Mount Sinai. Poco dopo, scrive il New York Times, uno dei suoi progetti di ricerca ha ricevuto 50 mila dollari in donazioni proprio dal finanziere.

Gli esami pelvici e la liposuzione

Tra i casi documentati dal quotidiano della Grande Mela c’è anche quello di un internista di West Palm Beach che ordina un esame del sangue per una donna e riferisce gli esiti, anomali, non a lei ma a Epstein. C’è poi un dentista della Columbia University che chiede a Epstein quanto lavoro volesse fare su una ragazza con una grave carie. Il finanziere, inoltre, sempre secondo quanto ricostruito dal New York Times, ordinava alle donne che gravitavano attorno a lui di sottoporsi a esami pelvici, liposuzione e rimozione di nei. Ma anche test per individuare eventuali malattie sessualmente trasmissibili, prescrizioni per la pillola anticoncezionale e vaccinazioni contro il Papillomavirus.

La cerchia di medici fedeli a Epstein

I medici citati negli Epstein Files farebbero parte di una ristretta cerchia di specialisti fedeli al finanziere, che si avvaleva del loro supporto sia per i suoi disturbi sia per quelli delle ragazze che frequentavano la sua isola e le sue abitazioni. In cambio, Epstein donava somme ingenti ai loro reparti e spesso li metteva in contatto con i suoi amici imprenditori e politici. L’analisi del New York Times conferma un’altra inchiesta, fatta dall’Economist, sugli Epstein Files. Secondo la rivista, sui 500 interlocutori più frequenti che appaiono nei documenti, il 10% apparteneva alla categoria «medici e scienziati».