Il capo dello staff del principe Harry lascia la posizione dopo soli tre mesi

Il capo dello staff del Duca di Sussex, Josh Kettler, ha deciso di abbandonare il suo incarico dopo appena tre mesi. Secondo quanto rivelato da People, il suo cammino si è separato da quello del principe Harry e di sua moglie, Meghan Markle, in maniera consensuale, al termine del periodo di prova pattuito. Quando ambo le parti hanno stabilito che proseguire non sarebbe stata «la scelta giusta». Anziché aggiustare l’immagine pubblica della coppia, Kettler sembra così confermare la loro fama di duo difficile da gestire e problematico. Dal 2018, infatti, a dimettersi dall’entourage dei Sussex sono state ben 17 persone.

Una breve collaborazione

In precedenza, Kettler è stato capo dello staff e responsabile delle partnership strategiche presso la piattaforma di comunicazione Cognixion. L’esperto di pubbliche relazioni aveva iniziato a lavorare per la coppia appena una settimana prima della visita ufficiale di Harry e Meghan in Nigeria, avvenuta a maggio. Kettler ha inoltre accompagnato il duca del Sussex nel suo viaggio a Londra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games. E avrebbe dovuto esserci anche nel prossimo viaggio in Colombia della coppia, annunciato dalla vicepresidente del Paese, Francia Márquez.

La visita in Colombia

«Come vicepresidente della Colombia e ministro per l’uguaglianza e l’equità, sono lieto di annunciare che il principe Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, hanno gentilmente accettato il mio invito a visitare il nostro splendido paese», ha annunciato Márquez. A novembre infatti, la Colombia ospiterà la Conferenza ministeriale mondiale per l’eliminazione della violenza contro i bambini. È un progetto ambizioso che ha coinvolto i Sussex perché si ricollega ai propositi della loro fondazione, Archewell Foundation, riconosciuta per la leadership globale nella promozione di ambienti digitali più sicuri per i minori.

Il viaggio internazionale

Sebbene i due abbiano perso la prerogativa di prendere parte a veri e propri royal tour, che avvengono su richiesta del governo britannico. In questo caso, però, il governo di Bogotà ha dichiarato di aver preso in carico tutti i costi di questa trasferta, sicurezza compresa. La visita di Harry e Meghan farà tappa nella capitale colombiana, Bogotà, nonché a Cartagena e Cali. Lì incontreranno i leader regionali, donne e giovani colombiani. Il viaggio in Sud America sarà il secondo viaggio internazionale ufficiale del principe Harry e Meghan da quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, stabilendosi in California nel 2020.

