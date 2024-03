L’augurio di Harry e Meghan a Kate: «Salute e guarigione a lei e alla famiglia». Re Carlo: «Orgoglioso del suo coraggio»

«Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace». Affidano a poche righe il loro pensiero di vicinanza e solidarietà con la royal family Harry e Meghan Markle, come ha riferito la Cnn. Nella nota, i duchi di Sussex esprimono i loro migliori auguri alla principessa Kate, che ha annunciato in video di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia. Il loro messaggio arriva dopo quello fatto trapelare da Buckingham Palace da re Carlo III, che ha espresso «orgoglio» per il coraggio di Kate. Tra i primi a condividere il proprio appoggio alla principessa anche il premier britannico Rishi Sunak: «Ha l’amore e il sostegno di tutto il Paese mentre continua la sua guarigione», anche lui sottolineando che ha dimostrato «un enorme coraggio con la sua dichiarazione». Dalla Casa Bianca, la nota di Biden: «I nostri pensieri sono con lei», mentre dall’Eliseo Macron le augura piena guarigione: «In questo difficile periodo che lei attraversa, Brigitte ed io le auguriamo una completa guarigione. La sua forza e la sua resilienza ispirano tutti noi».

