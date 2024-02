Il principe Harry vuole avere un ruolo regale durante la malattia del padre

Il principe Harry vuole tornare ad avere un ruolo regale temporaneo. Per sostituire il padre Carlo durante la malattia. Lo scrive il Times, che cita fonti di palazzo. Dopo l’intervista rilasciata ieri, il re e il principe hanno avuto diversi «calorosi scambi» da quando è arrivata la diagnosi di cancro per Carlo. Harry è il quinto in linea di successione al trono. È un consigliere di Stato. Ma vorrebbe la riconciliazione con l’intera famiglia. Ha parlato per mezz’ora la scorsa settimana con il re a Clarence House. Mentre a corte si pensa che un riavvicinamento andrebbe a beneficio della monarchia. «Negli ultimi anni si è detto molto, ma questo non ha sminuito il legame di sangue», dicono alcune fonti di palazzo. Adesso si parla anche di un piano. Che dovrebbe essere redatto dal re prima che Harry e Meghan possano intraprendere qualsiasi compito ufficiale per conto del re. Harry non riceverà fondi pubblici.

