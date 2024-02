Il principe Harry a Londra, il viaggio senza Meghan dopo l’annuncio del cancro di Re Carlo: le voci sulla tregua col padre

Dopo che ieri, 5 febbraio, si è diffusa la notizia del cancro che ha colpito Re Carlo III, il principe Harry ha deciso di partire dagli Stati Uniti (dove vive da ormai quattro anni) per raggiungere il Regno Unito, e sarebbe arrivato poco dopo le 14 di oggi 6 febbraio. Ha deciso di partire subito dopo aver parlato con il padre della diagnosi. Sarebbe già atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow. Secondo il Daily Mail la moglie Meghan Markle sarebbe rimasta invece nella loro casa in California, assieme i loro due figli piccoli, Archie e Lilibet. Non è ancora chiaro se Harry resterà nel centro di Londra per stare vicino al Re o se si traferirà a Windsor, molto probabilmente nel vuoto Frogmore Cottage. Gli esperti sperano in ogni caso che questo viaggio possa rappresentare il «segno di una tregua».

Cure già iniziate per il re

Secondo lo scrittore Lord Michael Dobbs, amico intimo di Carlo, «a volte, quando si è costretti a considerare la propria mortalità, succedono cose molto positive». Il re, nel frattempo, avrebbe già iniziato «cure regolari» per debellare il tumore scoperto durante il ricovero alla London Clinic. Lì si trovava in realtà per un altro problema, alla prostata, mentre il cancro riguarderebbe un’altra parte del corpo. Il premier Rishi Sunak ha osservato come sia stata una fortuna scoprire la malattia così «presto». Buckingham Palace ha fatto sapere che il sovrano, 75 anni, «non vede l’ora di tornare ai suoi pieni impegni appena possibile».

